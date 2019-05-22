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22.05.2019 20:54
Рубрика: Спорт

Пас из Питера в Москву

В полуфинальном противостоянии Единой лиги "Зенит" попытается навязать борьбу лучшей команде Европы - ЦСКА
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
Вторая полуфинальная серия плей-офф чемпионата Единой лиги стартует 23 мая. Новоиспеченный победитель Евролиги ЦСКА принимает на своей площадке прошлогоднего бронзового призера, питерский "Зенит". В среду началась серия до трех выигрышей между казанским УНИКСом и "Химками". Результат встречи стал известен уже после подписания этого номера "РГ".
Атакующий защитник Кори Хиггинс проводит в ЦСКА четвертый сезони уже трижды становился чемпионом Единой лиги и России. Фото: РИА Новости Атакующий защитник Кори Хиггинс проводит в ЦСКА четвертый сезони уже трижды становился чемпионом Единой лиги и России. Фото: РИА Новости
Атакующий защитник Кори Хиггинс проводит в ЦСКА четвертый сезони уже трижды становился чемпионом Единой лиги и России. Фото: РИА Новости

На празднование континентального триумфа столичных армейцев времени было отпущено совсем немного. В минувший понедельник команда прилетела из испанской Витории, после чего баскетболисты сразу начали готовиться к матчам против "Зенита".

Вспомним, как соперники играли друг с другом в регулярном чемпионате. В январе "Зенит" в присутствии пяти тысяч болельщиков у себя в СК "Юбилейный" добился успеха - 93:86. Причем тогда только за первую четверть хозяева набрали 34 (!) очка. Это сезонный антирекорд ЦСКА. В начале апреля в Москве команда греческого специалиста Димитриса Итудиса взяла реванш - 83:73, причем по ходу встреч столичный клуб лидировал с разницей в 24 очка.

23 и 25 мая на домашних матчах с "Зенитом" руководство ЦСКА предоставляет возможность болельщикам сделать фотосессию с трофеем Евролиги

Предстоящие в Москве 23 и 25 мая матчи пройдут в обстановке болельщицкой эйфории от успеха в Евролиге. Основной трофей главного клубного континентального турнира будет выставлен в фойе одной из трибун. Все желающие смогут сделать памятную фотосессию на фоне заветного приза.

Своим мнением о противостоянии с ЦСКА поделился капитан "Зенита" Евгений Воронов, чьи слова приводит клубная пресс-служба.

- В Москву прибыли с позитивным настроем, попытаемся навязать борьбу,было бы здорово выиграть в столице один матч. Наш главный тренер Жоан Пласа дает определенную мотивацию, рассказывает, как будем играть. Больше настраивались индивидуально. Понятно, что в сериях с ЦСКА пока что никто не выигрывал. Думаю, что нам правильно будет не строить далеких планов, а планомерно идти от одного матча к другому. Поэтому пока самое главное - думать только о стартовой встрече.

Где будем смотреть

23 мая, четверг, "МАТЧ! Страна"

19.00. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург). Первый матч. Прямая трансляция.

Универсиада

Первым этапом подготовки мужской сборной России ко Всемирной Универсиаде 2019 в итальянском Неаполе, которая состоится в первой половине июля, станет II розыгрыш Международного студенческого баскетбольного кубка (МСБК) в Москве 28 мая - 3 июня.

Накануне состоялась жеребьевка турнира с участием 12 команд из 11 стран. Поясним, что кандидаты в студенческую сборную страны разделены на два состава. Уже по итогам Кубка главный тренер Андрей Павленко определится с шорт-листом кандидатов.

Фото: пресс-служба АСБ
Прошла жеребьевка Международного студенческого баскетбольного кубка

В группе "А" выступят университет Ниша (Сербия), "Политехник" (Харьков, Украина), "Игокеа" (Лакташи, Босния). Тройку "В" составили Россия-1, университет Бордо (Франция), Междисциплинарный центр (Герцлия, Израиль). Команда под условным названием Россия-2 в группе "С" сыграет с хорватским универом из Копривницы и студенческой сборной Китайского Тайбея. И, наконец, в тройке "D" будут соперничать словенский Приморский университет (Копер), студенты из австралийского Мельбурна и сборная Монголии.

По две лучшие из команды выйдут в плей-офф, который начнется с четвертьфинала. Все матчи, кроме игр за 9-12-е места, пройдут в УСЗ "Игровой" на Ленинградском проспекте. Главным организатором МСБК является Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ).

Почетными послами второго по счету МСБК стали олимпийский чемпион Сеула-1988 Сергей Тараканов; призер Олимпиады и первенства мира, чемпионка Европы, женской НБА и победительница студенческого чемпионата США нынешний генеральный менеджер сборной России Светлана Абросимова.

Спорт Баскетбол
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