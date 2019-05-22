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22.05.2019 10:08
Рубрика: Власть

Захарова назвала главу минздрава Украины русофобом

Текст: Сергей Новиков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала русофобом и провокатором исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун, которая призвала ООН "перестать терпеть Россию в Совете Безопасности.

МИД: Россия не будет искусственно сворачивать отношения с Украиной

"Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Так официальный представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на выступление Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, где та заявила, что "ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности", а также призвала отказаться от российских денег.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Отношения России и Украины
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