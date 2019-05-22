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22.05.2019 23:32
Рубрика: Власть
Проект: Интернет

Захарова поиронизировала по поводу закупок США нефти из Венесуэлы

Решение Вашингтона вернуться к закупкам нефти у Венесуэлы после громогласно объявленных санкций не осталось без внимания российского МИД. Переменчивость американской политики в своем Facebook прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"Специальный представитель правительства США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс в интервью агентству Reuters, опубликованном 10 марта, заявил, что США добиваются полной изоляции президента Николаса Мадуро на международной арене, и в первую очередь - прекращения любых коммерческих сделок банков, фирм и компаний с Венесуэлой, выгодных Мадуро. По словам Абрамса, администрация президента Трампа призывает правительства Индии и других стран "встать на сторону народа Венесуэлы" и не помогать правительству Мадуро", - напомнила она, как Вашингтон отказывался от любых сделок с Каракасом.

Но спустя какое-то время США изменили свое решение.

"И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют манёвр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся", - поиронизировала Захарова.

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