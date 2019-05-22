Зарубежные СМИ назвали закупки Россией золота "плохим знаком"

Скупка Россией золота является "плохим знаком" для мира, так как свидетельствует о попытках России защититься от вероятного мирового экономического кризиса, пишет британский таблоид Daily Express.

В первом квартале 2019 года Россия увеличила золотые резервы на 145,5 тонны, что на 68 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Одновременно вложения в американские ценные бумаги снижаются. Тем самым Россия стремится снизить зависимость от американского доллара.

"Крупные закупки золота правительствами или центральными банками - это редко когда бывает хорошим знаком для мира во всем мире и сотрудничества", - приводит издание мнение аналитиков международной брокерской компании BullionVault.

Пока Россия занимает пятое место в мире по общему объему золотовалютных запасов. Золото составляет менее 20 процентов от ее совокупных валютных резервов. Однако в случае продолжения закупок золота такими же темпами Россия вскоре может обойти Францию и Италию и войти в тройку стран с самым большим запасом драгоценного металла, укрепив свое положение на мировой арене, отмечают аналитики

В Банке России неоднократно заявляли о проведении политики по диверсификации вложений международных резервов с учетом всех рисков. Центробанк в течение 2018 года увеличил резервы монетарного золота на 14,9 процента, почти на 275 тонн - до 67,9 миллиона унций (более двух тысяч тонн).