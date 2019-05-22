Зеленский назначил экс-министра финансов секретарем Совбеза

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны. Об этом со ссылкой на замглавы администрации президента Украины Руслана Рябошапку сообщает ТАСС.

"Вопрос с назначением секретаря Совбеза решен, указ уже подписан", - приводит слова политика агентство. Отмечается, что указ будет опубликован в ближайшее время.

Данилюк с апреля 2016 года по июнь 2018 года занимал кресло министра финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана. На посту главы Совета по национальной безопасности и обороне Данилюк сменил Александра Турчинова.