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22.05.2019 17:58
Рубрика: В мире

Зеленский назначил экс-министра финансов секретарем Совбеза

Текст: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны. Об этом со ссылкой на замглавы администрации президента Украины Руслана Рябошапку сообщает ТАСС.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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"Вопрос с назначением секретаря Совбеза решен, указ уже подписан", - приводит слова политика агентство. Отмечается, что указ будет опубликован в ближайшее время.

Данилюк с апреля 2016 года по июнь 2018 года занимал кресло министра финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана. На посту главы Совета по национальной безопасности и обороне Данилюк сменил Александра Турчинова.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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