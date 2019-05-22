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22.05.2019 22:11
Рубрика: В мире

Без вопросов

Зеленский предложил провести референдум о переговорах с Россией, но не объяснил зачем
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
Президент Украины Владимир Зеленский считает нужным провести общенациональный референдум по вопросу о переговорах с Россией. По крайней мере такую идею от его имени озвучил новоназначенный глава президентской администрации Андрей Богдан - уроженец Львова, давний сотрудник олигарха Коломойского. Смысл и цели такого опроса, как представляется, имеют исключительно прикладное, внутриполитическое свойство.
Непонятно, что мешает Зеленскому прекратить боевые действия на Донбассе без всяких референдумов. Фото: РИА Новости. Непонятно, что мешает Зеленскому прекратить боевые действия на Донбассе без всяких референдумов. Фото: РИА Новости.
Непонятно, что мешает Зеленскому прекратить боевые действия на Донбассе без всяких референдумов. Фото: РИА Новости.

"Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение и общество дало оценку", - заявил Богдан в эфире телеканала "112", добавив при этом, что команда нового президента "не будет торговать территориями и людьми".

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Разговор о широком внедрении референдумов в жизнь украинцев был начат заранее: внедрение принципов "прямой демократии" на основе опыта благополучных Швейцарии, Скандинавии и Канады в одном из своих интервью предлагал и называемый украинскими СМИ "идеологом команды Зеленского" Руслан Стефанчук. Учитывая, что "прямая демократия", особенно в экономически упадочных и идеологически разобщенных странах, сама по себе имеет массу исторически доказанных минусов и противопоказаний, попытка с помощью общенародного волеизъявления решать внешнеполитические конфликты, на фоне накопленного опыта, представляется действительно новым словом в мировой политической практике.

Сами вопросы, которые хотят вынести на референдум Богдан и Зеленский, пока не обнародованы, хотя от формулировок многое зависит, в том числе и запрограммированный результат. Проблема в том, что у современной Украины нет новейшего опыта референдумов, а в законодательстве нет работающей схемы организации общенациональных опросов. Хотя о референдумах в разное время любили рассуждать украинские президенты - особенно Ющенко и Янукович. Всего на Украине было три общенациональных референдума: два в 1991-м - о сохранении СССР (большинство высказалось "за"), о независимости (опять же большинство "за"), а также о "реформировании системы госуправления" в 2001 году, результаты которого проигнорировала Верховная рада. Также в 1991 году за собственную автономию высказывались Львовская область и Закарпатье, оставшиеся в итоге в составе унитарной Украины.

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Но не это удивляет в инициативе Зеленского. Во-первых, президенту Украины не требуется согласие от народа для начала любых переговоров с Россией - будь то обсуждение нового договора о дружбе и сотрудничестве или возобновление полноценных дипломатических отношений. Во-вторых, как уже состоявшийся референдум он может воспринимать результаты выборов, когда большинство его же избирателей, так или иначе, но высказались за мир с Россией. В-третьих, совершенно неясно, какие последствия будет иметь этот референдум. Если во внутренней политике результаты голосования теоретически должны быть парафированы парламентом и преобразиться в некие законы или поправки к конституции, то согласие народа Украины на переговоры с Россией никого ни к чему юридически не обязывает, в особенности Россию.

Учитывая последние, весьма недружественные заявления советников Зеленского и его самого, речь идет о попытке навязать России некие переговоры на основе украинской, а точнее американской, повестки, то есть заведомо неприемлемые условия. Впрочем, окончательные выводы будут зависеть от формулировки вопросов, вынесенных на референдум. В заявлении главы администрации Зеленского на сегодняшний день слишком мало конкретики и много желания эпатировать.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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