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22.05.2019 16:34
Рубрика: В мире

Зеленскому оказалось неудобно в президентском кресле

Текст: Сергей Новиков

Глава Украины Владимир Зеленский оценил президентское кресло как неудобное. Соответствующее видео появилось на канале команды Зеленского в YouTube, который теперь называется "Зе! Президент".

Опробовав президентское кресло Зеленский также в шутку спросил, когда вместе со своей командой переедет из здания администрации в коворкинг.

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"Неудобно. Я смотрю и думаю, так когда мы переезжаем?", - заявил Зеленский, впервые опустившись в кресло главы Украины в рабочем кабинете. Эта шутка относится к сериалу "Слуга народа", в котором сыгранный Зеленским президент Голобородько перевез администрацию президента из центра Киева на окраину.

В опубликованном ролике также появляются кадры из кулуаров инаугурации Зеленского, которая состоялась 20 мая. Кроме того, появляются кадры того, как Зеленский прогулялся по улице за руку со своей женой, сделал селфи, пообщался с прохожими и теми, кто пришел его поздравить с инаугурацией.

За кадром Зеленскому задают вопрос, помнит ли он о заявлении стать президентом и остаться человеком. На это он ответил утвердительно, добавив, что "пока все идет правильно".

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
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