В Москве в четверг стартовала серия 1/2 финала плей-офф Единой лиги с участием ЦСКА и питерского "Зенита". Результат первого матча в противостоянии стал известен позже.

Другая полуфинальная пара выяснять отношения начала в среду: в Казани местный УНИКС одолел подмосковные "Химки" - 96:91.

Если отталкиваться от общего впечатления, которое команды произвели в нынешнем сезоне, то казанцы безусловно в этом противостоянии ближе к статусу фаворитов. За плечами у подопечных Димитриса Прифтиса очень ровный регулярный чемпионат, вместивший в себя, к слову, две победы над свежим триумфатором Евролиги, ЦСКА. Химчан между тем потряхивало с самого начала, причем не только на европейской арене, но и в Единой лиге. Разумеется, тому были и объективные причины, например, в виде затянувшегося восстановления после травмы главной звезды клуба Алексея Шведа. Но сейчас Швед в строю, а, значит, исход этой серии может быть каким угодно.

Первый матч, кажется, это подтвердил. Он вместил в себя все: красивые броски, статистические рекорды и драму в концовке. Характерно, что большая его часть прошла под контролем "Химок". После трех четвертей команда Римаса Куртинайтиса вела с преимуществом в 10 очков. Но УНИКСу для победы оказалось достаточно выиграть только одну 10-минутку. Последнюю.

39 очков набрали игроки УНИКСа с линии штрафных бросков в матче с "Химками". Это новый рекорд в плей-офф Единой лиги

- Мы владели инициативой большую часть игры и все время лидировали в счете, но очень неудачно стартовали в четвертой четверти, - подвел итог уже после игры наставник химчан. - Не удержали преимущество и тактически действовали неправильно. Есть моменты, когда весь матч ты работаешь на результат, а есть моменты, когда этот результат ты должен сохранить. У нас были все шансы на победу, но не смогли тактически правильно сыграть в четвертой 10-минутки, ее мы просто бездарно проиграли со счетом 17:32. Стали фокусироваться только на трехочковых бросках, которых выбросили 41. Не помню, чтобы команда бросала столько трехочковых. Независимо от хороших попаданий, мы должны играть разнообразнее.

Одним из тех, кто злоупотребил бросками из-за дуги, оказался Швед. Его пять промахов подряд с дальних попыток и стали поворотным моментом всей игры. Хотя позже Алексей проявил подлинные лидерские качества и "затащил" свою команду в концовку, где соперник просто оказался покрепче. Всего снайпер выбил 36 очков, повторив тем самым свой же рекорд результативности плей-офф, установленный в полуфинале с тем же УНИКСом в прошлом сезоне. Неудивительно, что Куртинайтис особо претензий к своему главному игроку не предъявлял: "Усталость накопилась ближе к концу матча, решения уже не такие хорошие принимаются. Но Швед был хорош, набрал много очков. Хотя с его даром кое-где можно было решать лучше".

От литовского рулевого "Химок" больше досталось судьям. И его можно понять. За всю игру "Химки" пробили 9 штрафных бросков, а УНИКС - 43, реализовав из них 39. Это, кстати, новый рекорд плей-офф Единой лиги.

- Не хотел бы жаловаться на судей, но баланс штрафных странный. 43-9 в пользу УНИКСа по такой контактной игре - это очень неравномерно, - заключил Куртинайтис.

Что касается его визави, Димитриса Прифтиса, тому оставалось лишь благодарить своих игроков за проявленный характер.

Алексей Швед повторил свой же рекорд результативности в плей-офф Единой лиги, установленный им в прошлом сезоне также в полуфинале с УНИКСом

Очень тяжелая игра и для УНИКСа, и для "Химок". Благодарю свою команду за то, что она проявила характер и верила в победу до самого конца, - не поскупился на комплименты в адрес подопечных греческий специалист. - Несмотря на то, что "Химки" лидировали в счете большую часть матча, мы продолжали гнуть свою линию, мы оставались спокойны. И благодаря защите мы смогли выровнять игру и перевести ее в концовку. "Химки" очень много бросали трехочковые. В общей сложности у соперника 41 трехочковый и 24 двухочковых броска. Конечно, нам это нужно контролировать, особенно броски Тиммы. И в нападении играть умнее, пробовать забивать из-под кольца, как мы это делали сегодня. Вторая игра будет еще сложнее для обеих команд.

Добавим, что очередной матч серии состоится уже в пятницу там же, в Казани.

Где будем смотреть

24 мая, пятница, "Матч ТВ"

19.00. УНИКС - "Химки". Прямая трансляция.