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23.05.2019 19:17
Рубрика: Спорт

И целого Шведа мало

36 очков главного снайпера не хватило "Химкам", чтобы удержать победу над казанским УНИКСом
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
В Москве в четверг стартовала серия 1/2 финала плей-офф Единой лиги с участием ЦСКА и питерского "Зенита". Результат первого матча в противостоянии стал известен позже.
Усилий Алексея Шведа не хватило "Химкам", чтобы дожать УНИКС в первом матче полуфинала Фото: Михаил Синицын/ РГ Усилий Алексея Шведа не хватило "Химкам", чтобы дожать УНИКС в первом матче полуфинала Фото: Михаил Синицын/ РГ
Усилий Алексея Шведа не хватило "Химкам", чтобы дожать УНИКС в первом матче полуфинала Фото: Михаил Синицын/ РГ

Другая полуфинальная пара выяснять отношения начала в среду: в Казани местный УНИКС одолел подмосковные "Химки" - 96:91.

Фото: пресс-служба АСБ
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Если отталкиваться от общего впечатления, которое команды произвели в нынешнем сезоне, то казанцы безусловно в этом противостоянии ближе к статусу фаворитов. За плечами у подопечных Димитриса Прифтиса очень ровный регулярный чемпионат, вместивший в себя, к слову, две победы над свежим триумфатором Евролиги, ЦСКА. Химчан между тем потряхивало с самого начала, причем не только на европейской арене, но и в Единой лиге. Разумеется, тому были и объективные причины, например, в виде затянувшегося восстановления после травмы главной звезды клуба Алексея Шведа. Но сейчас Швед в строю, а, значит, исход этой серии может быть каким угодно.

Первый матч, кажется, это подтвердил. Он вместил в себя все: красивые броски, статистические рекорды и драму в концовке. Характерно, что большая его часть прошла под контролем "Химок". После трех четвертей команда Римаса Куртинайтиса вела с преимуществом в 10 очков. Но УНИКСу для победы оказалось достаточно выиграть только одну 10-минутку. Последнюю.

39 очков набрали игроки УНИКСа с линии штрафных бросков в матче с "Химками". Это новый рекорд в плей-офф Единой лиги

- Мы владели инициативой большую часть игры и все время лидировали в счете, но очень неудачно стартовали в четвертой четверти, - подвел итог уже после игры наставник химчан. - Не удержали преимущество и тактически действовали неправильно. Есть моменты, когда весь матч ты работаешь на результат, а есть моменты, когда этот результат ты должен сохранить. У нас были все шансы на победу, но не смогли тактически правильно сыграть в четвертой 10-минутки, ее мы просто бездарно проиграли со счетом 17:32. Стали фокусироваться только на трехочковых бросках, которых выбросили 41. Не помню, чтобы команда бросала столько трехочковых. Независимо от хороших попаданий, мы должны играть разнообразнее.

Фото: Михаил Сербин/ РИА Новости
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Одним из тех, кто злоупотребил бросками из-за дуги, оказался Швед. Его пять промахов подряд с дальних попыток и стали поворотным моментом всей игры. Хотя позже Алексей проявил подлинные лидерские качества и "затащил" свою команду в концовку, где соперник просто оказался покрепче. Всего снайпер выбил 36 очков, повторив тем самым свой же рекорд результативности плей-офф, установленный в полуфинале с тем же УНИКСом в прошлом сезоне. Неудивительно, что Куртинайтис особо претензий к своему главному игроку не предъявлял: "Усталость накопилась ближе к концу матча, решения уже не такие хорошие принимаются. Но Швед был хорош, набрал много очков. Хотя с его даром кое-где можно было решать лучше".

От литовского рулевого "Химок" больше досталось судьям. И его можно понять. За всю игру "Химки" пробили 9 штрафных бросков, а УНИКС - 43, реализовав из них 39. Это, кстати, новый рекорд плей-офф Единой лиги.

- Не хотел бы жаловаться на судей, но баланс штрафных странный. 43-9 в пользу УНИКСа по такой контактной игре - это очень неравномерно, - заключил Куртинайтис.

Что касается его визави, Димитриса Прифтиса, тому оставалось лишь благодарить своих игроков за проявленный характер.

Алексей Швед повторил свой же рекорд результативности в плей-офф Единой лиги, установленный им в прошлом сезоне также в полуфинале с УНИКСом

Очень тяжелая игра и для УНИКСа, и для "Химок". Благодарю свою команду за то, что она проявила характер и верила в победу до самого конца, - не поскупился на комплименты в адрес подопечных греческий специалист. - Несмотря на то, что "Химки" лидировали в счете большую часть матча, мы продолжали гнуть свою линию, мы оставались спокойны. И благодаря защите мы смогли выровнять игру и перевести ее в концовку. "Химки" очень много бросали трехочковые. В общей сложности у соперника 41 трехочковый и 24 двухочковых броска. Конечно, нам это нужно контролировать, особенно броски Тиммы. И в нападении играть умнее, пробовать забивать из-под кольца, как мы это делали сегодня. Вторая игра будет еще сложнее для обеих команд.

Добавим, что очередной матч серии состоится уже в пятницу там же, в Казани.

Где будем смотреть

24 мая, пятница, "Матч ТВ"

19.00. УНИКС - "Химки". Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол
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