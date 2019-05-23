"Алису" научили управлять автомобилем

Всегда интересно узнать о новинках из первых уст. Мы решили снять несколько блиц-интервью с руководителями различных департаментов "Яндекса", которые расскажут про новинки и поделятся интересной информацией.

Самым увлекательным и вызывающим восхищение анонсом на "YaC 2019" стало масштабное обновление бортовой системы от "Яндекса" – "Яндекс.Авто".

Помимо полного редизайна начального экрана появилась возможность управления функциями автомобиля с помощью голосового ассистента "Алисы" (кроме непосредственного вождения - прим. автора). Выясним, чем "Яндекс.Авто" превосходит своих конкурентов, стоит ли старым пользователям ждать обновлений и посмотрим на концепт второго экрана.