Американская "дубинка" сама себя ударила

Новости

Газовая директива ЕС в доработанном виде официально вступила в силу 14:57
Вышел трейлер российской криминальной комедии "Беглецы" 14:56
На Кубани сотрудника "Росреестра" задержали за вымогательство 14:56
В Арктике найдены древнейшие земные грибы 14:51
Renault начала прием заказов на самую ожидаемую новинку года в России 14:50
Дроны будут патрулировать места купания в Москве 14:40
Более половины россиян рассчитывают на повышение доходов 14:38
Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее 14:30
"Сапсаны" с обновленным интерьером представят в декабре 14:29
Песков назвал одну из тем беседы Путина и Лукашенко на саммите ЕАЭС 14:25
В школах могут ввести должность замдиректора по безопасности 14:15
В Челябинске опровергли установку мусорных контейнеров в троллейбусах 14:14
Лукашенко раскритиковал работу лесников 14:05
Госдума приняла закон о доступности перелетов между регионами 14:03
Госдума упростила прием на службу по контракту в Росгвардию 14:02
Глава Пскова Иван Цецерский ушел в отставку 14:02
Слуцкий назвал цель призыва НАТО к РФ покинуть Крым 13:57
Эволюцию героев "Игры престолов" показали в одном видео 13:57
Путин по телефону поздравил Моди 13:54
HBO прокомментировал возможность "сольного" сериала про Арью Старк 13:47
Ученые выяснили, как узнать свой балл ЕГЭ по математике еще до экзамена 13:46
Жители Тольятти попросили спасателей защитить их от ворон 13:40
Кампания по выборам в Раду начнется 24 мая 13:38
МАК начал расследование возгорания Ан-2 на Ставрополье 13:35
Первые фото: внедорожный Kia Ceed получит другое "лицо" 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 13:54
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Американская "дубинка" сама себя ударила

Из США начали поступать сообщения, что на фоне нового раунда повышения пошлин в американо-китайской торговле, действующие в КНР американские предприятия задумались о переносе производства из Китая во Вьетнам и другие страны Азии, а другие - вообще хотят "вернуться в США". Описанная американской стороной картина выглядит надуманной и необоснованной, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Торговые споры надо решать не кулаками, а переговорами. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Торговые споры надо решать не кулаками, а переговорами. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Торговые споры надо решать не кулаками, а переговорами. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Достаточно вспомнить, что в январе-апреле объем освоенных в Китае иностранных инвестиций вырос на 6,4 процента, а, в частности, американских инвестиций - на 24,3 процента. В "Белой книге об американских предприятиях в Китае-2019", опубликованной Американской торговой палатой в Китае, 98 процентов опрошенных предприятий выразили желание продолжить освоение китайского рынка.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
США продолжают оказывать давление на китайские технологические компании

Очевидно, что даже новый майский раунд повышения пошлин не подтолкнул действующие в Китае американские предприятия сворачивать производство. Это обусловлено тем, что американские инвестиции в Китае в основном сосредоточены в таких передовых отраслях, как выпуск коммуникационного оборудования, компьютеров, электроники и химической продукции. Именно в этих областях имеется огромный спрос на квалифицированных работников, которых Китай может обеспечить наряду с развитыми цепочками поставок и производства. Это в значительной степени может сократить себестоимость производства для американских предприятий. Например, половина из 800 официальных поставщиков корпорации Apple учреждены именно в Китае. По прогнозу корпорации Goldman Sachs, при переносе производства продукции Apple из Китая в США, ее себестоимость увеличится на 37 процентов.

Белый дом принял решение о повышении таможенных пошлин, не учитывая интересы американских предприятий и конечных потребителей. Это значительно увеличило нестабильность и неопределенность на рынке. Многие американские компании стали изменять цепочки поставок и производства, чтобы лучше удовлетворить спрос Китая и других рынков. Город Чикаго, который занимает третье место в США по размерам экономики, подписал с Китаем "Пятилетний план сотрудничества в важных отраслях промышленности на 2018-2023 годы", согласно которому стороны будут взаимодействовать в таких отраслях, как медицина, передовая обрабатывающая промышленность, инновации, финансовый сектор, сельское хозяйство, пищевая промышленность и другие.

Повышение США таможенных пошлин не может отпугнуть зарубежные компании, которые работают в Китае. Наоборот, американским компаниям приходится переносить свое производство из США, чтобы приспособиться к спровоцированному Белым Домом обострению ситуации на рынках.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума приняла закон о доступности перелетов между регионами
Песков рассказал об отношении Путина к карикатурам
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei после санкций США