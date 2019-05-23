Американская "дубинка" сама себя ударила

Достаточно вспомнить, что в январе-апреле объем освоенных в Китае иностранных инвестиций вырос на 6,4 процента, а, в частности, американских инвестиций - на 24,3 процента. В "Белой книге об американских предприятиях в Китае-2019", опубликованной Американской торговой палатой в Китае, 98 процентов опрошенных предприятий выразили желание продолжить освоение китайского рынка.

Очевидно, что даже новый майский раунд повышения пошлин не подтолкнул действующие в Китае американские предприятия сворачивать производство. Это обусловлено тем, что американские инвестиции в Китае в основном сосредоточены в таких передовых отраслях, как выпуск коммуникационного оборудования, компьютеров, электроники и химической продукции. Именно в этих областях имеется огромный спрос на квалифицированных работников, которых Китай может обеспечить наряду с развитыми цепочками поставок и производства. Это в значительной степени может сократить себестоимость производства для американских предприятий. Например, половина из 800 официальных поставщиков корпорации Apple учреждены именно в Китае. По прогнозу корпорации Goldman Sachs, при переносе производства продукции Apple из Китая в США, ее себестоимость увеличится на 37 процентов.

Белый дом принял решение о повышении таможенных пошлин, не учитывая интересы американских предприятий и конечных потребителей. Это значительно увеличило нестабильность и неопределенность на рынке. Многие американские компании стали изменять цепочки поставок и производства, чтобы лучше удовлетворить спрос Китая и других рынков. Город Чикаго, который занимает третье место в США по размерам экономики, подписал с Китаем "Пятилетний план сотрудничества в важных отраслях промышленности на 2018-2023 годы", согласно которому стороны будут взаимодействовать в таких отраслях, как медицина, передовая обрабатывающая промышленность, инновации, финансовый сектор, сельское хозяйство, пищевая промышленность и другие.

Повышение США таможенных пошлин не может отпугнуть зарубежные компании, которые работают в Китае. Наоборот, американским компаниям приходится переносить свое производство из США, чтобы приспособиться к спровоцированному Белым Домом обострению ситуации на рынках.