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23.05.2019 21:35
Рубрика: Экономика

Проценты не считаются

Банковские ставки по вкладам будут снижаться
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Крупные российские банки в середине мая заметно опустили ставки по рублевым вкладам, следует из подсчетов ЦБ. В комментарии регулятора говорится, что речь, скорее всего, идет о формировании полноценной тенденции к дальнейшему снижению доходности депозитов. Теперь банки будут удерживать клиентов дополнительными условиями по уже открытым вкладам и предложениями по смежным продуктам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным Банка России, во второй декаде мая средняя максимальная процентная ставка по рублевым депозитам в топ-10 банках с наибольшим объемом вкладов населения составила 7,45 процента. Это минимальный показатель с начала 2019 года.

Банки будут бороться за деньги клиентов не ставками по вкладам, а программами лояльности

Крупные банки начали активно поднимать ставки по рублевым депозитам с конца лета 2018 года. Это была реакция на расширение санкций и рост неопределенности, отразившийся на стоимости новых заимствований для банков, в частности, на публичном рынке. Банки страховались и от потенциального оттока рублевых вкладов в пользу валютных. Таким образом, рост ставок по вкладам фактически опередил повышение ключевой ставки ЦБ (он поднял ее в сентябре, потом еще раз в декабре). К концу года на объективную тенденцию роста ставок наложились еще сезонные акции банков.

Фото: iStock
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Но сейчас повышательная тенденция полностью прекратилась и наблюдается откат назад. Он подогревается и ожиданиями по скорому снижению ключевой ставки. В вышедшем на этой неделе комментарии ЦБ по ликвидности банковского сектора указывается, что ни один из крупнейших российских банков с середины марта не повышал ставки по стандартным линейкам депозитов, а в апреле ряд банков их снизил. Учитывая снижение доходности облигаций, наблюдающееся с начала года, на рынке рублевых депозитов можно ожидать формирования тенденции к снижению среднерыночных ставок, сдерживаемой конкуренцией за вкладчиков между банками, говорится в комментарии ЦБ.

По мнению младшего директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслава Путиловского, в такой ситуации банки, вероятно, будут предлагать вкладчикам более выгодные дополнительные условия по депозитам (например, возможность снятия части вклада или его досрочное расторжение без потери процентов), а также по кросс-продуктам (программы лояльности, кэшбэк и пластиковые карты на выгодных условиях).

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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