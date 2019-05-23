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23.05.2019 13:28
Рубрика: Культура

Бэнкси неофициально принял участие в Венецианской биеннале

Текст: Мария Воронова
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Самый известный уличный художник Бэнкси не остался в стороне от Биеннале современного искусства, которая нынче проходит в Венеции. Он анонимно (впрочем, как и всегда!) выставил свою работу на одной из площадей города: новая инсталляция получила название "Venice in oil".

Обнаружено первое граффити Бэнкси в Венеции

Она представляет собой несколько картин, написанных маслом и складывающихся в единое полотно - гигантский круизный лайнер в порту Венеции, который не только затмевает собой главные достопримечательности города и сбивает с толку гондольеров, но и - самое важное - загрязняет окружающую среду.

В своем микроблоге в Instagram художник выложил видео, на котором неизвестный мужчина устанавливает новую инсталляцию на площади. "Несмотря на то, что это крупнейшее и самое престижное событие в мире искусства, по какой-то причине меня сюда никогда не приглашали", - прокомментировал свой пост художник.

Однако "выставка одной работы" просуществовала недолго: полицейские попросили неизвестного мужчину, видимо, выставившего инсталляцию без разрешения, все убрать. И как иронично - завершается видео кадрами огромного лайнера в порту Венеции, точь-в-точь как на работе художника. Без этого Бэнкси не был бы Бэнкси.

Культура Арт Актуальное искусство
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