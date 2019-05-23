Билеты в новых плацкартных вагонах не будут дороже обычных

Стоимость проезда в обновленных плацкартных вагонах не будет выше, чем в обычных вагонах, сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов в ходе пресс-конференции.

В свою очередь генеральный директор дочернего предприятия РЖД "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) Петр Иванов добавил, что стоимость проезда в плацкартных вагонах регулируется государством. Меняться цены могут только в зависимости от инфляции. "У нас в долгосрочной программе развития РЖД, в трехлетнем нашем бюджете заложена индексация по принципу инфляция минус", - напомнил глава ФПК.

Сейчас половина пассажиров пользуются плацкартными вагонами, отметил Иванов.

Новые плацкартные вагоны строит "Трансмашхолдинг". Планируется оснастить новые плацкарты электрическими розетками, душем, сервисными зонами с холодильниками и микроволновыми печами. Также разрабатывается совершенно новый проект вагонов с перегородками-трансформерами и дополнительными столиками.