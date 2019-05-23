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Появится ли интеграция с IFTT в "Алисе"?

23.05.2019,  
19:00
Текст:  Федор Казаков

Всегда интересно узнать о новинках и несколько интересных фактов из первых уст. Мы решили снять для вас несколько блиц-интервью с руководителями различных департаментов Яндекса, которые расскажут вам про новинки и поделятся с вами информацией, которая может быть вам интересна.

Выясним у главы департамента развития сервисов Яндекса всю правду по поводу интеграции Алисы и IFTT, сценарии использования Алисы и устройств умного дома, новые устройства от Яндекса и даже затронем тему нового голоса Алисы.

Кстати, напишите нам, почувствовали ли вы разницу, и какой голос нравится вам больше?

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