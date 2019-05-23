Появится ли интеграция с IFTT в "Алисе"?

Всегда интересно узнать о новинках и несколько интересных фактов из первых уст. Мы решили снять для вас несколько блиц-интервью с руководителями различных департаментов Яндекса, которые расскажут вам про новинки и поделятся с вами информацией, которая может быть вам интересна.

Выясним у главы департамента развития сервисов Яндекса всю правду по поводу интеграции Алисы и IFTT, сценарии использования Алисы и устройств умного дома, новые устройства от Яндекса и даже затронем тему нового голоса Алисы.

Кстати, напишите нам, почувствовали ли вы разницу, и какой голос нравится вам больше?