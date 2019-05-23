Блиц-интервью с руководителем службы Яндекс.Заправки

Всегда интересно узнать о новинках и несколько интересных фактов из первых уст. Мы решили снять для вас несколько блиц-интервью с руководителями различных департаментов Яндекса, которые расскажут вам про новинки и поделятся с вами информацией, которая может быть вам интересна.

Поговорим с основательницей сервиса "Топливо в бак", а ныне - главой службы заправок Яндекс.Заправки в Яндекс.Драйве про новые способы заправки каршеринговых автомобилей, жалеет ли она о продаже бизнеса, и эксклюзивно покажем вам отрывок, где упоминается новый проект Яндекса.