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23.05.2019 14:38
Рубрика: Экономика

Более половины россиян рассчитывают на повышение доходов

Текст: Марина Гусенко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Больше половины работающих жителей России оптимистично оценивают свои перспективы по повышению доходов.  Это показали результаты опроса, проведенного ВНИИ труда и Санкт-Петербургским государственным университетом. Его результаты озвучила эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина.

Людям предлагалось оценить по пятибалльной системе возможность повышения у них доходов. В итоге 76  процентов респондентов дали оценки от троки до пятерки, а 51 процент "поставили" четыре или пять.

Фото: iStock
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При этом мужчины настроены оптимистичнее женщин: 57 процентов против 45 процентов считают, что добиться повышения доходов вполне реально.

А вот чем старше человек, тем меньше его уверенность в росте доходов. Среди молодых людей 18-29 лет в этом уверены 73 процента опрошенных, 30-39 лет - уже 54 процента. Среди людей 40-49 лет - 40 процентов, а 50-59 лет - 30 процентов.

По словам Ольги Забелиной, желание и вера в возможность повышения доходов - важнейшие мотивы трудовой мобильности работающих людей.

Экономика Работа Зарплата
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