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23.05.2019 15:44
Рубрика: В мире

Болтон рассказал о планах сдерживания России в Арктике

Текст: Игорь Дунаевский
США планируют увеличить свой флот ледовых судов, способных на круглогодичной основе курсировать в водах Арктики. Причем, как пояснил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, главной целью этих кораблей будет противодействие России и Китаю в арктическом регионе. Речь, прежде всего, идет о военном присутствии судов Береговой охраны США. По его словам, первой ласточкой уже "в скором времени" станет новый корабль, который позволить "укрепить позиции в регионе".
Фото: REUTERS/Michelle McLoughlin Фото: REUTERS/Michelle McLoughlin
Фото: REUTERS/Michelle McLoughlin
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Болтон, выступивший на церемонии для выпускников Академии Береговой охраны США в Нью-Лондоне (штат Коннектикут), посетовал, что долгое время Вашингтон не уделял крайнему Северу должного внимания, но теперь Дональд Трамп считает Америку "арктической державой с долгосрочными интересами в регионе". Чиновник заявил, что США не хотели бы нагнетать напряженность в регионе и интересуются им прежде всего в экономическом смысле, но для этого намерены "противодействовать растущему военному присутствию России", а также "незаконным", на его взгляд, "претензиям Китая на статус близкой к Арктике державы".

Из-за климатических изменений в Арктике наблюдается быстрое отступление ледяного покрова. Это расширяет возможности для судоходства, вызывая растущий интерес у региональных держав. Эксперты отмечали, что таяние льдов может открыть Северный морской путь (СМП) вдоль берегов России для крупных контейнеровозов, что сделало бы его выгодной альтернативой Суэцкому каналу и трансформировало бы всю систему грузоперевозок в мире.

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В Вашингтоне уже давно бьют тревогу из-за отставания от России в освоении Арктики. Оно стало результатом отсутствия политической воли и, как следствие, инвестиций. На сегодня США располагают лишь двумя ледоколами, в то время как у России их около четырех десятков. Американская администрация в последние годы объявляла о планах расширить свой ледовый флот, но, как отмечали эксперты, несмотря на наполеоновские планы, процесс закупки новых судов для Береговой охраны США может затянуться на десятилетия. Ведь строительство одного тяжелого ледокола оценивается примерно в 1 миллиард долларов и занимает порядка 10 лет. На сайте Береговой охраны США утверждается, что планируется строительство трех кораблей ледового класса. Первый из них рассчитывают спустить на воду в 2023 году.

В мире США Арктика: битва за ресурсы
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