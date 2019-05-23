ЦБ выступил против запрета микрофинансирования

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме, сделав ряд заявлений. В частности, о том, что ЦБ выступает против запрета микрофинансирования.

Дело в том, что в случае запрета люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам, пояснила глава регулятора. Так она отреагировала на информацию об обсуждении этого вопроса.

По ее словам, в ЦБ понимают, что "люди обращаются к микрозаймам не от хорошей жизни, часто для того, чтобы поддержать уровень потребления от зарплаты до зарплаты".

При этом глава Банка России уточнила, что доля займов, которые выданы МФО, на сегодня составляет всего 2% из всего объема выданных населению кредитов.

Надо не запрещать, а более пристально контролировать, считают в регуляторе.

- Мы ужесточаем регулирование, выводим с рынка, продолжаем выводить недобросовестных игроков, что называется, слабых игроков, по закону ограничиваем стоимость микрозайма, - напомнила Набиуллина.

В перспективе регулятор планирует усиливать работу по направлению микрофинансирования, а также взаимодействие с правоохранительными органами.

Заявив об этом, глава ЦБ попросила поддержки депутатов, в том числе по блокировке сайтов, которые рекламируют деятельность нелегальных кредиторов.

Кроме того, Набиуллина дала понять, что считает опасным для экономики РФ "бездумное" наращивание ипотеки. Кстати, в прошлом году этот вид кредитования показал рекордные темпы роста: ипотечный портфель вырос более чем на 23 процента.

- Мы видим примеры многих стран, когда были ипотечные кризисы, которые в конечном счете выражались в финансовых кризисах и кризисах реального сектора экономики, - заявила она. - Мы принимали решение по ограничению рискованного сегмента экономики. Там, где низкий первоначальный взнос, мы видели, что банки стали выдавать эту ипотеку.

Глав регулятора отметила, что для ЦБ важно, чтобы ипотека росла устойчиво, не создавая рисков.