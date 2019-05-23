Что ждет курс рубля в конце мая

Динамику рубля в ближайшие неделю-две продолжат определять цены на нефть и развитие событий на полях торговой войны между США и Китаем. Главной угрозой для российской валюты, скорее всего, будут санкционные риски.

Рубль остается одной из самых высокодоходных валют в мире, у которой нет глубоких системных проблем в виде двойного дефицита бюджета и платежного баланса, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Нефть довольно долгое время торгуется выше 70 долларов за баррель Brent, а Банк России проводит умеренно жесткую денежную политику, которая выражается в ключевой ставке выше инфляции, подчеркивает он. Соответственно, это обеспечивает существенный приток средств в российский госдолг, до 40 процентов покупок которого производится нерезидентами, отмечает Кочетков.

Повысилась и перспектива снижения ключевой ставки Банком России на ближайших двух заседаниях, а это также прямой сигнал к покупке ОФЗ с целью роста их стоимости, добавляет аналитик. По мнению Кочеткова, больших сюрпризов от рубля в ближайшее время ожидать не стоит, хотя при этом российской валюте вполне по силам обновить максимумы текущего года к доллару США.

Если глобальный аппетит к риску не ослабнет, то до конца месяца можно ждать постепенного укрепления рубля, соглашается директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. К концу мая российская валюта может протестировать уровень 63,6-63,7 рубля за доллар при благоприятном внешнем фоне вкупе с высоким спросом на рынке ОФЗ, допускает аналитик.

Кроме того, на последнюю неделю мая приходится пик налоговых выплат, повышающий спрос на рубль, добавляет Тимошенко. По его словам, определяющим фактором для состояния российской валюты в ближайшее время будет и развитие событий в торговой войне США и Китая.

Главным же фактором давления на российскую валюту может выступить санкционная риторика, говорит Кочетков. При этом российский рубль подтверждает идею о том, что снижение рисков ограничений со стороны США будет укреплять его курс относительно конкурентов, уточняет он.