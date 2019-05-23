Что ждет курс рубля в конце мая

Новости

Скрывавшегося в Таиланде приморца осудят за мошенничество с кредитами 06:58
Зеленский заявил о желании Рады продлить свою политическую жизнь 06:27
В Доминикане три человека погибли при крушении вертолета 06:22
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать 06:19
Правительство добавило денег легкой и текстильной промышленности 06:00
В Мексике в перестрелке двух банд погибли девять человек 05:32
Узбекские автомобили Ravon будут собирать в России 05:26
На необорудованное побережье Приморья высадился десант 05:13
На Москву надвигается резкое похолодание 05:00
Южно-Сахалинский горсуд рассматривает иск о выпуске плененных косаток 04:49
КСИР: Иран полностью контролирует ВМС США в Персидском заливе 04:42
ВС РФ оставил в силе приговор убийце хабаровского пауэрлифтера 04:31
Трамп призвал демократов прекратить "играть в свои игры" 03:49
СМИ: Стартап в США обвинил Huawei в краже коммерческой тайны 03:39
Канада пообещала забрать свой мусор с Филиппин 03:10
Минторг США внес Венесуэлу в группу представляющих опасность стран 02:22
Сотрудники McDonald’s в США пожаловались на домогательства 02:16
Трамп и Абе посетят в Японии турнир по сумо 01:48
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы 01:40
Из-за аномальной жары в школах Египта отменены экзамены 00:45
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство 00:35
В Сирии террористы атаковали электростанцию при помощи беспилотника 00:25
Захарова поиронизировала по поводу закупок США нефти из Венесуэлы 22.05.2019
На Урале пятеро подростков пострадали из-за взрыва газа в гараже 22.05.2019
Лидер Палаты общин Великобритании ушла в отставку из-за Brexit 22.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Что ждет курс рубля в конце мая

Текст: Роман Маркелов
Динамику рубля в ближайшие неделю-две продолжат определять цены на нефть и развитие событий на полях торговой войны между США и Китаем. Главной угрозой для российской валюты, скорее всего, будут санкционные риски.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: iStock
Эксперт: Обесценивание рубля откладывается

Рубль остается одной из самых высокодоходных валют в мире, у которой нет глубоких системных проблем в виде двойного дефицита бюджета и платежного баланса, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Нефть довольно долгое время торгуется выше 70 долларов за баррель Brent, а Банк России проводит умеренно жесткую денежную политику, которая выражается в ключевой ставке выше инфляции, подчеркивает он. Соответственно, это обеспечивает существенный приток средств в российский госдолг, до 40 процентов покупок которого производится нерезидентами, отмечает Кочетков.

Повысилась и перспектива снижения ключевой ставки Банком России на ближайших двух заседаниях, а это также прямой сигнал к покупке ОФЗ с целью роста их стоимости, добавляет аналитик. По мнению Кочеткова, больших сюрпризов от рубля в ближайшее время ожидать не стоит, хотя при этом российской валюте вполне по силам обновить максимумы текущего года к доллару США.

Если глобальный аппетит к риску не ослабнет, то до конца месяца можно ждать постепенного укрепления рубля, соглашается директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. К концу мая российская валюта может протестировать уровень 63,6-63,7 рубля за доллар при благоприятном внешнем фоне вкупе с высоким спросом на рынке ОФЗ, допускает аналитик.

Фото: iStock
Назван курс доллара на лето

Кроме того, на последнюю неделю мая приходится пик налоговых выплат, повышающий спрос на рубль, добавляет Тимошенко. По его словам, определяющим фактором для состояния российской валюты в ближайшее время будет и развитие событий в торговой войне США и Китая.

Главным же фактором давления на российскую валюту может выступить санкционная риторика, говорит Кочетков. При этом российский рубль подтверждает идею о том, что снижение рисков ограничений со стороны США будет укреплять его курс относительно конкурентов, уточняет он.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
США призвали Южную Корею присоединиться к войне против Huawei
КСИР: Иран полностью контролирует ВМС США в Персидском заливе
Трамп призвал демократов прекратить "играть в свои игры"
Путин обещал проконтролировать соцподдержку инвалидов