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23.05.2019 21:49

На дне реки найден последний корабль американских работорговцев

Текст: Наталья Панасенко

Специалистам из Алабамы удалось идентифицировать останки последней известной рабовладельческой шхуны и подтвердили ее подлинность. Парусное судно "Клотильда" затонуло на реке Мобил (штат Алабама, США) 159 лет назад. Но где именно затонуло, до последнего времени было неизвестно.

После длительных поисков останки шхуны были обнаружены в 2018 году, а через год подтверждена подлинность "Клотильды".

Фото: Vindolanda Charitable Trust
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Историки, участвовавшие в поисках, собрали сотни записей с более чем 2000 кораблей, пришвартованных в Мексиканском заливе в конце 1850-х годов. Они отыскали страховые и регистрационные документы "Клотильды", а также идентифицировали строительные материалы корабля, сообщает National Geographic.

Тайна исчезновения корабля была связана с его нелегальными рейсами. В США было запрещено ввозить людей в качестве рабов с 1808 года. Но и спустя 50 лет после запрета на трансатлантическую работорговлю для владельцев плантаций поставлялись мужчины, женщины и дети из Западной Африки. По данным Смитсоновского института (США), они должны были работать на хлопковых полях.

О последнем рейсе "Клотильды" с 110 рабами на борту свидетельствовали те, кто прибыл в США в 1860 году. Но никто не знал, что случилось потом с кораблем, выполнившим свой последний рейс. И многие, кстати, сомневались, был ли вообще этот рейс: отсутствовали документальные доказательства.

Фото: РИА Новости
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Теперь доказательства найдены, и тайна судна раскрыта.

Доставив рабов в Алабаму, капитан Уильям Фостер, чтобы скрыть преступление, поджег "Клотильду" на реке Мобил.

Исследователи подчеркнули, что находка имеет большое историческое значение. "Это был поиск нашей идентичности, а также поиск справедливости", - сказал заместитель руководителя проекта Пол Гардулло.

По сообщениям историков, большинство рабов "Клотильды" после их освобождения в конце Гражданской войны в 1865 году остались в городе Мобил и основали к северу от него небольшой поселок.

Рабы, прибывшие на борту "Клотильды", были последними из примерно 389 000 африканцев, доставленных в Америку с начала 1600-х до 1860 года.

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