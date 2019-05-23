Еще десять лет назад под офисными VIP-зонами подразумевался чуть ли не тайный клуб - закрытое от посторонних взоров пространство с тройной шумоизоляцией, мебелью, "выглядящей дорого", и предметами искусства на стенах.

Сейчас приставка "VIP" означает, как правило, только то, что это помещение - для Очень Важных Дел, но которое при этом доступно, открыто и не претендует на гриф "совершенно секретно".

Раньше VIP-пространства в офисах состояли, как правило, из отдельных помещений - кабинетов, комнат для переговоров, презентационных, закрытых конференц-залов и проектировались по принципу "получше спрятаться от чужих глаз". Сегодня все кардинально изменилось. Помещения стали намного меньше, а главный тренд офисов XXI века - солнце, воздух и цвет - доминирует и здесь. Большие окна, современная система кондиционирования, благородный цвет стен и мебели, который не раздражает и не превращает пространство в неформальную зону - первое, о чем нужно подумать при организации этих зон.

Все современные офисные помещения (и VIP-пространства - не исключение) - по умолчанию трансформеры. Сейчас это комната для совета директоров, через час - переговорная, через два - конференц-зал, через три - лекторий. При хорошей системе кондиционирования (а она должна быть здесь хороша по умолчанию) это пространство может превратиться даже в сигарную или бар.

Дизайн-проекты офисов нового поколения создаются под негласным девизом "это вам не мемориал". Сегодня из оформления VIP-пространств почти полностью ушли "тяжеловесные" цвета и материалы. Да, мрамор, гранит, природный камень все еще используются, но только когда к проекту привлекается дизайнер с "легкой рукой". Тогда камень начинает играть со стеклом, мрамор - с невесомыми светильниками.

Объемные фигуры, встроенные ниши, прозрачные перегородки с подсветками теперь встречаются в VIP-пространствах все чаще. Причем попав туда, вы никогда не догадаетесь, чем занимается компания: на VIP-легкость перешли даже банки, которые держались за "державный стиль" до последнего.

Отдельная тема для любого VIP-пространства - свет. Часто это самое дорогое, что есть в этих зонах, но именно свет отвечает за качество и "породу" пространства. Совет здесь один - не пытайтесь сэкономить. Вам понадобится помощь светотехника и дизайнера, чтобы решить этот вопрос комплексно и эффективно. Первый сделает светотехнический расчет и поможет определиться с мощностью света, его цветом и плотностью - в зависимости от стоящих перед пространством задач, второй создаст нужные световые сценарии, подчеркнет отдельные зоны в интерьере.

Сегодня появляется спрос на винтажные светильники: отреставрированные или просто находящиеся в прекрасном состоянии, с полностью замененной электрикой. Если вы любите такую стилистику и считаете ее уместной в вашем VIP-пространстве, выбирайте ее. Но, разумеется, тоже после обсуждения с дизайнером, иначе вместо ретро-акцента получите "бабушкин вариант".

Кофе правит современными офисами вообще и VIP-пространствами - в частности. Неважно, выберете ли вы "профессиональную" кофемашину с набором функций как у космического корабля, милую капсульную кофеварку или вообще купите аппарат для варки кофе на песке - все это тоже должно покупаться с оглядкой на назначение помещений. Это значит, что очень важно все: от дизайна аппарата до посуды и качества зерен. Идеальный вариант - нанять бариста.

"Зеленые" технологии, смарт-управление, электронное бронирование переговорной или конференц-зала - сегодня необходимый минимум для офиса

Неоднозначный вопрос - нужен ли VIP-пространству ковер. В нашей практике были офисы с персидскими, хевсуретскими и армянскими коврами, которые смотрелись в пространстве интересно и актуально. В одном офисе, напичканном стеклом и светом, великолепно смотрелся пол, устланный сюзане. Ограничение здесь, как с ретросветильниками, только одно: всегда зовите для консультации дизайнера, чтобы ковер гармонично продолжал концепцию всего интерьера, а не дисгармонировал с ним, вызывая усмешку. Впрочем, сегодня можно смело обойтись и без ковра, выбрав модное покрытие "под бетон", стильное теплое дерево или старый добрый камень.

Вдохновение и повышение эффективности - основное назначение VIP-пространств. И если со вторым сейчас более-менее начинают разбираться, то с первым пока беда. Далеко не у каждой компании есть балкон "с видом", предметы современного искусства или мини-океанариум.

Впрочем, сделать небольшой интересный корпоративный музей могут все. Здесь мы снова рекомендуем привлечь на аутсорсинг профильных специалистов, которые умеют делать стильные корпоративные мини-выставки внутри офиса. Такие выставки не только нравятся посетителям и клиентам компании, но и повышают уровень лояльности сотрудников к бренду. Унылые экспонаты с подписями будут вдохновлять разве что отцов-основателей, да и то - первые три дня.

Компании становятся более прозрачными во всех смыслах слова: например, если раньше серверные прятали в самый дальний угол офиса, то сейчас их с гордостью демонстрируют именно в VIP-зонах, "загоняя" в стильное стекло и рамы. Оформление таких прозрачных серверных - настоящее искусство, и на рынке уже есть дизайнеры, специализирующиеся на "искусстве переплетения проводов". Выглядит это действительно впечатляюще.

Демонстрировать в VIP-пространстве редкие сорта мрамора, мебель из ценных пород дерева или дорогой текстиль на стенах - теперь моветон, а вот технологии - вполне уместно. Правило простое: чем "умнее" эти зоны, тем больше "в рынке" и сама компания. "Зеленые" технологии, смарт-управление, электронное бронирование переговорной или конференц-зала, приготовление кофе "по требованию" - тот необходимый сегодня минимум, который должны "уметь" ваши VIP-пространства.

Если еще семь лет назад в офисах доминировал принцип "тридцать на семьдесят", где тридцать составляли инженерия и новые технологии, а семьдесят - внешний лоск, то сейчас это соотношение поменялось на "сорок на шестьдесят". Причем шестьдесят процентов приходится на инженерию и прочий "гений мысли", и всего сорок - на "красоту". Не забывайте об этом, создавая VIP-интерьер.