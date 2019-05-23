Для акции по борьбе с детской нищетой Билл Гейтс нацепил клоунский нос

В рамках ежегодной благотворительной акции Red Nose Day ("День красного носа") по борьбе с детской нищетой миллиардер и филантроп Билл Гейтс надел клоунский красный нос, передает РИА Новости.

На своей страничке в Twitter он призвал всех присоединиться к акции и приобрести клоунские носы.

"В этот День красного носа я меняю свои обычные книги для чтения летом на кое-что немного другое, - гласит подпись основателя Microsoft под фото с носом. - Узнайте, как помочь положить конец детской нищете".

В США за четыре года действия акции Red Nose Day удалось собрать 150 миллионов долларов. Кроме Гейтса в акции в этом году принял участие целый ряд знаменитостей, включая певицу Мэрайю Кэри, актрис Джулию Робертс и Келли Кларксон.