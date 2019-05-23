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23.05.2019 13:19
Рубрика: Экономика

Дмитрий Медведев отметил рост стабильности российского бюджета

Текст: Владимир Кузьмин
В правительстве ожидают в этом году сохранения положительного соотношения доходов и расходов федерального бюджета.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Кабинет министров на заседании в четверг подвел итоги исполнения федерального бюджета в 2018 году. "Мы прошли финансовый год со стабильным и сбалансированным бюджетом вопреки всякого рода ограничениям, санкциям, выполнили социальные обязательства, добились некоторого ускорения экономического роста", - охарактеризовал премьер-министр Дмитрий Медведев результаты бюджетной работы в общих чертах.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Впервые за несколько лет правительство вышло на бюджетный профицит - 2,6 процента ВВП. "И что не менее важно, мы ожидаем положительного соотношения доходов и расходов и по итогам текущего года", - заявил глава кабмина.

Ненефтегазовый дефицит впервые опустился до рекордно низких 6 процентов от объема ВВП. Это, сделал вывод Медведев, говорит о том, что усилия правительства по снижению зависимости от нефти и газа дают определенные результаты и стабильность бюджета растет.

Доходы госказны в прошлом году приблизились к 19,5 триллиона рублей, на 0,5 триллиона больше, чем было прописано в прогнозе. Расходы, по кассовому исполнению, составили 16,7 триллиона рублей.

Основной причиной роста доходов премьер назвал благоприятную конъюнктуру цен на сырьевые товары. Однако и другие доходы тоже растут - на 306 миллиардов рублей. "В результате их доля в общей сумме по-прежнему превышает 50-процентный рубеж и составляет 54 процента, несмотря на общий рост доходов", - заметил Дмитрий Медведев.

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Качество реализации государственных программ, на которые в 2018 году выделяли почти 9 триллионов рублей, повысилось. "Более чем три четверти запланированных показателей были достигнуты - почти 78 процентов, - указал председатель правительства. - Высокоэффективной можно назвать работу по 15 программам, еще 15 - несколько выше среднего уровня, по остальным результаты хуже. Страдает либо кассовое исполнение, либо не все показатели достигнуты, либо есть пробелы в работе исполнителя".

Также министры рассмотрели поправки в действующий главный финансовый документ страны. Общий объем доходов будет увеличен на 200 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы будут ниже, чем ожидалось - почти на 60 миллиардов рублей, - а доходы, не связанные с экспортом нефти и газа, заметно вырастут - более чем на 260 миллиардов рублей. "Эти дополнительные доходы позволяют увеличить расходную часть бюджета на 256, 5 миллиардов рублей, и федеральный бюджет все равно остается профицитным, как мы и договаривались", - сказал Медведев.

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