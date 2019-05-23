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23.05.2019 20:24
Рубрика: Власть

Рост с плюсом

Дмитрий Медведев поставил новые задачи перед минэкономразвития
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Базовые макроусловия для устойчивого экономического роста России созданы, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев, а минэкономразвития теперь должно выбирать правильные пути развития, чтобы обеспечить выполнение указов президента.
Дмитрий Медведев и Максим Орешкин в ходе заседания коллегии минэкономразвития. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Дмитрий Медведев и Максим Орешкин в ходе заседания коллегии минэкономразвития. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Дмитрий Медведев и Максим Орешкин в ходе заседания коллегии минэкономразвития. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

23 мая в Доме правительства на Краснопресненской набережной состоялась итоговая коллегия министерства экономического развития. Глава кабинета министров принял в ней участие, чтобы обозначить те задачи, которые перед ним стоят. Некоторые поставлены непосредственно президентом и обозначены в национальных целях развития. Это повышение темпов роста экономики страны и вхождение ее в пятерку крупнейших экономик мира.

Нам нужно выстроить эффективную систему мониторинга выполнения национальных целей развития

Фундамент для этой работы министерству подготовлен. "Еще несколько лет назад слово "кризис" регулярно звучало в выступлениях аналитиков, экономистов, финансистов, - заметил Медведев. - Сегодня об этом практически не говорят". Теперь актуальны дискуссии о создании условий для устойчивого роста. России для попадания в топ-5 нужно демонстрировать рост ВВП выше 3 процентов.

"Базовые макроэкономические условия для этого созданы", - заявил председатель правительства. Инфляция низкая и стабильная, а ее всплеск в начале года кабмином ожидался. С социальной точки зрения премьер выделил низкий уровень безработицы, призвав сохранять его таким.

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База неплохая, а тренды для развития существуют разные. В первую очередь Дмитрий Медведев считает необходимым привлекать инвестиции. "В ближайшие пять лет только на модернизацию и расширение транспортной инфраструктуры мы планируем более 11 триллионов рублей", - подчеркнул он. Для повышения инвестиционной активности создаются инструменты для привлечения частных денег в крупные проекты.

Хорошие темпы экономики также зависят от развития конкурентной среды. "Надо продолжить формирование современного нормативного регулирования в этой части, - указал глава кабинета министров. - Речь идет о законодательном ограничении присутствия государства на конкурентных рынках, в частности, на создание там унитарных предприятий и иных компаний непосредственно контролируемых государством". Здесь важны конкретные механизмы качественных изменений в электронных торгах при продаже приватизируемого имущества и работа по обеспечению равного и бесплатного доступа для участия в этих торгах. "В целом работа по улучшению деловой среды и улучшению инвестиционной активности должна быть развернута прежде всего в регионах, в том числе в рамках Стратегии пространственного развития", - считает Медведев.

Это не означает, что федеральный центр должен быть просто наблюдателем в этих процессах, но контроль за регионами будет особый. "Нам нужно выстроить эффективную систему мониторинга выполнения национальных целей развития как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов. Для этого в кратчайшие сроки нужно завершить пересмотр системы ключевых показателей эффективности, которые заложены в госпрограммах", - сказал премьер. Времени на это практически не осталось - в соответствии с указом президента методика расчета показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов должна быть разработана до 1 июня. "Эта оценка, конечно, должна быть реальной, отражать эффективность действия власти. Я просил бы тоже интенсифицировать эту работу", - распорядился глава кабмина.

Правильная оценка работы невозможна без полноценной и всеобъемлющей статистики. "Надо расширить охват статистическим наблюдением различных сфер экономики: и традиционной экономики, и вновь формируемых экономических сегментов, таких как цифровая экономика", - сказал Медведев.

Статистика

Пока шла коллегия, Росстат впервые за много лет объявил о пересмотре статистики, чья достоверность вызвала сомнения экономистов - он отозвал данные о промпроизводстве за январь - апрель 2019 года, принеся извинения пользователям. Служебное расследование выявило, что "одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО" предоставило неточные данные, что привело к неверному расчету динамики и объемов добычи газа и индекса промпроизводства.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Согласно первоначально опубликованной статистике, за счет резкого увеличения добычи газа и нефти рост промпроизводства в апреле ускорился до 4,9 процента (год к году) после 1,2 процента в марте. В связи с этим минэкономразвития сделало вывод о росте экономической активности по сравнению со слабыми результатами I квартала. Но данные Росстата, основанные на отчетности предприятий, сильно разошлись с гораздо более скромными оперативными данными Центрального диспетчерского управления ТЭК. Это озадачило как аналитиков, так и министра экономического развития Максима Орешкина: он говорил, что ожидает комментариев от Росстата.

По уточненным данным Росстата, рост промпроизводства в апреле составил 4,6, а не 4,9 процента (что остается самым сильным результатом за два года), добыча полезных ископаемых выросла на 4,2 процента вместо 6: оценка роста добычи газа снижена с 16 до 2,6 процента, нефти - с 7,4 до 2,5. "Очевидно, статистика получает все больше пристального, детального внимания со стороны общественности и экспертов, - сказал Орешкин журналистам. - Поэтому такие ошибки, которые допущены и исправлены, недопустимы. Понятно, что ошибки произрастают из отчетности, которую сдают компании, но это не слагает с Росстата обязанности внимательно проверять все данные".

Подготовил Игорь Зубков

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