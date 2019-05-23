Эксперимент Роскачества: российское вино оказалось лучше импортного

Известные музыканты Дмитрий Маликов, Игорь Бутман и кулинарный блогер Алексей Зимин - члены Наблюдательного совета Роскачества - по просьбе организации стали участникам эксперимента. Им предложили провести слепую дегустацию: сравнить отечественное и импортное вино.

Слепая дегустация - это когда экспертам не объявляют, какое именно вино им предлагается попробовать. Таким образом, оценки они дают вслепую, не зная, оценивают в данный момент отечественное вино или импортное, обычное или игристое.

Дегустация прошла в ходе масштабной акции "Дни российских вин". Она в настоящий момент проводится Минпромторгом, Минсельхозом России и Роскачеством в магазинах страны.

Артисты и блогеры продегустировали вино трех видов (белое, красное и игристое) и оценили их по цвету, вкусу, послевкусию и аромату, дав каждому образцу от 0 до 10 баллов за каждый параметр.

Вина были идентичными по возрасту, сорту винограда, и цене на полке российских магазинов. При этом одно вино из каждой пары было отечественным, другое - иностранным. В итоге в двух из трех позиций российское обошло импортное.

Так, Игорь Бутман практически не нашел различий между отечественным и иностранным игристым вином. Оба напитка получили от него одинаковое число баллов. Дмитрий Маликов отдал предпочтение игристому вину из России. Также поступил Алексей Зимин. В результате российское игристое получило 69 баллов, а импортное - 65.

Белое тихое вино российские "звезды" тоже оценили более высоко, чем зарубежное. Первое получило 76 баллов, второе - 67. А вот красное вино отечественного производства чуть-чуть проиграло импортному: 73 балла против 75.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.