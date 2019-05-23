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23.05.2019 19:32
Рубрика: В мире

Филарет отказался выполнять условия томоса

Текст: Александр Ленин

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет отказался выполнять некоторые условия томоса об автокефалии.

По его словам, томос ставит украинскую церковь в зависимость от Константинополя, передает издание "Фокус". "Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос", - заявил Филарет.

Фото: РИА Новости
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Речь идет о трех положениях, с которыми не может согласиться лидер УПЦ КП. Филарету не нравится переподчинение Вселенскому патриарху зарубежных епархий, которые ранее находились в подчинении УПЦ КП. Кроме того, он недоволен обязанностью получать миро (специально приготовленное и освященное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания) только в Константинополе и запрет на его варение на Украине. Филарета также не устраивает, что, согласно положениям томоса, конфликтные ситуации в УПЦ разрешает Константинопольский патриархат.

"Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы - автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь", - заключил он.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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