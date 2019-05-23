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23.05.2019 11:10
Рубрика: Экономика

Forbes назвал самые дорогие бренды мира

Текст: Ольга Игнатова
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.

Бренд производителя iPhone стоит 205,5 млрд долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году. И впервые в истории оценка бренда преодолела отметку в 200 млрд долларов. Хотя продажи телефонов в последнее время падают, но акции техногиганта растут, так как выручка идет от продажи услуг.

Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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На втором месте рейтинга - поисковик Google. Этот бренд оценивается в $167,7 млрд, что на 27% больше, чем в прошлом году. Сейчас Google - лидер глобального рынка поисковиков, за последние 12 месяцев он заполучил долю в 92%. Компания развивает различные направления - от почты до облачных хранилищ.

Бренды Microsoft ($123,5 млрд) и Amazon ($97 млрд), соответственно, на 3 и 4 местах. За год стоимость обоих брендов выросла более чем на 20%.

А вот Facebook сдал позиции, заняв лишь пятое место. Только у этого бренда из топ-10 стоимость упала - примерно до $88,9 млрд, что на 6% ниже результата прошлого года. Репутацию бренда подмочили скандалы вокруг защиты персональных данных.

Общая же стоимость 100 самых дорогих брендов мира, по оценке Forbes, сейчас составляет 2,33 трлн долларов. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

Экономика Бизнес Крупные компании Рейтинги Forbes
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