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23.05.2019 11:58
Рубрика: Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российский Forbes посчитал состояние наследников 20 богатейших семей России. Всего в этих семьях 48 детей, на каждого ребенка приходится не менее 2,3 млрд долларов. 

Подсчитывается состояние довольно просто: берется общий доход миллиардера и делится на всех признанных детей. При этом, как поясняют в издании, в расчет не берутся заявления о том, что богатые отцы не будут оставлять наследство своим детям. 

Фото: РИА Новости
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Как, например, не раз рассказывали Михаил Фридман и Владимир Потанин, уверяющие, что свои миллиарды они хотели бы отдать на благотворительность. 

Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов. На втором месте - дети Леонида Михельсона (ПАО "Новатэк") - дочь и сын. На них приходится по 12,2 млрд долларов. На третьем месте - металлургический магнат Владимир Лисин. Трое его детей могут претендовать каждый на 7,6 млрд долларов. На четвертом месте - Искандер Махмудов, основатель Уральской горно-металлургической компании. Его единственный сын может рассчитывать на 7 млрд долларов. Геннадий Тимченко, владелец "Волга Групп" может оставить трем своим детям по 6,8 млрд долларов. 

Всего в России 103 миллиардера с совокупным состоянием 440 млрд долларов. Если эту сумму поделить на общее число их детей (304), то все они будут миллиардерами со средним состоянием в 1,45 млрд долларов.

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