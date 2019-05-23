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23.05.2019 14:57
Рубрика: Экономика

Газовая директива ЕС в доработанном виде официально вступила в силу

Текст: Александр Ленин

Доработанная версия Газовой директивы ЕС официально вступила в силу.

"С этого момента запущена процедура адаптации национальных законодательств государств ЕС, которая продлится в течение 9 месяцев", - заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, которую цитирует ТАСС.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Напомним, что указанный документ распространяет энергонормы Евросоюза на морские газопроводы из третьих стран в государства ЕС, проходящие за пределами территории государств сообщества.

В СМИ неоднократно говорилось о возникновении возможных проблем у проекта "Северный поток-2". Так, в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета оператором газопровода должна стать независимая от "Газпрома" компания, а половина мощности трубопровода должна быть зарезервирована под прокачку газа от независимых поставщиков.

Вместе с тем Берлин добился значительного смягчения обозначенных поправок. Решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, то есть сама Германия.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель усомнилась в способности ЕС заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2". По ее словам, проект получил широкое одобрение среди европейских стран и затрагивает интересы не только немецких, но также французских, австрийских и голландских компаний.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Международные организации Европейский союз Газопровод "Северный поток-2"
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