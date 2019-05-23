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Google хранила пользовательские пароли в незашифрованном виде

23.05.2019,  
10:00
Текст:  Владимир Болотин
Google 14 лет хранила пароли пользователей в открытом виде, без хеширования. Об этом компания призналась в своем блоге.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как выяснилось, обнаруженная ошибка существует с 2005 года и касается некоторых пользователей пакета G Suite, предназначенного для корпоративного использования. Пароли хранились в простых текстовых файлах и не были зашифрованы.

Так происходило, когда администратор присваивал пароли пользователям вручную. Данные сохранялись в админпанели в виде текста. Несмотря на то, что опция присвоения паролей позже была отключена, пароли остались в файлах.

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Как заявила Google, подтверждения тому, что кто-то мог получить доступ к паролям пользователей G Suite, нет. Попыток взлома серверов, где находились файлы, также не было.

В настоящее время ошибка с сохранением паролей исправлена.

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