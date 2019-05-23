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23.05.2019 14:50
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о регулировании цен на лекарства

Текст: Татьяна Замахина
Принят закон, который призван навести порядок в ценообразовании в важнейшем сегменте лекарств. Инициатива была подготовлена по поручению главы государства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь идет о ценах на 735 наименования лекарств, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это, в частности, препараты для оказания помощи при сердечно-сосудистой, онкологической при иммунологический и других патологиях.

Фото: Алексей Сазонов/РИА Новости
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- Этот закон - результат многолетней экспертной работы, - заявил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. - И он выводит нас на совершенно новый уровень госрегулирования этого важнейшего сегмента здравоохранения.

Методику, по которой власти будут определять стоимость лекарств, а также срок действия регулируемой цены, разработает правительство РФ. При этом Федеральная антимонопольная служба отследит ценообразование в данном сегменте.

Повысить стоимость можно будет только один раз в год. Для этого производитель лекарств может до 1 октября обратиться к правительству с заявлением. Однако подорожание будет возможно только после детального экономического анализа.

Самое важное - если стоимость лекарства будет уменьшаться в валюте в стране-производителе или в тех странах, в которых препарат зарегистрирован, то препарату придется дешеветь и в России. Правительство за этим проследит.

- Старая методика ценообразования показала свою неэффективность, - подчеркнул первый зампред профильного комитета Сергей Натаров. Он сослался на ситуацию, при которой цены на препараты у нас и на Западе отличаются в разы. Вводимая законом перерегистрация лекарств, по его словам, поможет привести ценообразование в соответствие.

- Но есть риски, а именно, опасность, что некоторые лекарственные препараты производители к нам теперь не повезут, - предупредил парламентарий. - Поэтому Роздравнадзор, Минздрав должны держать руку на пульсе.

Маркировка дешевых лекарств из перечня жизненно важных будет бесплатной

Доля наших препаратов в натуральном выражении достигла 60 процентов, но "много мы по-прежнему завозим", добавил он. Так что нельзя допустить, чтобы импортные лекарства из списка ЖНВЛП перестали поставляться.

В Минздраве депутатам, впрочем, пояснили, что не ожидают возникновения риска вымывания какой-то части сегмента лекарственных препаратов с рынка. Замминистра Дмитрий Костенников пояснил, что уже имеется опыт на эту тему. И он говорит о том, что "при снижении цен по уже действующей методике с 2018 года и ранее применявшихся методик, такого ухода с рынка не происходит".

Власть Работа власти Экономика Отрасли Фарминдустрия Законодательная власть Госдума Цены на лекарства
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