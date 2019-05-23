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23.05.2019 16:23
Рубрика: Власть

Госдума ужесточит наказание за охоту на редких животных

Текст: Татьяна Замахина
Ужесточение ответственности за охоту на краснокнижных животных поможет сохранить уникальную фауну России. На это направлен законопроект, прошедший в ГД первое чтение.
Фото: Владимир Пирогов/РИА Новости Фото: Владимир Пирогов/РИА Новости
Фото: Владимир Пирогов/РИА Новости

Правительство в своих поправках предложило ужесточить уголовную ответственность за незаконную добычу краснокнижных животных, в том числе, в составе групп браконьеров с участием сотрудников заповедников.

- Незаконная добыча особо ценных краснокнижных животных и рыб будет расцениваться как преступление средней тяжести и тяжкое, а максимальные сроки наказания за него возрастут до 8 лет лишения свободы, - заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Предлагается с 3 до 4 лет увеличить максимальный сорок лишения свободы за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ. Наказание за незаконный оборот краснокнижных животных и их частей с использованием СМИ и интернета вырастет с 4 до 5 лет лишения свободы. А если части редких животных через интернет продавал работник заповедника, то максимальная "планка" поднимается с 6 до 7 лет лишения свободы.

С 5 до 6 лет лишения свободы предлагается увеличить максимальное наказание за незаконную добычу краснокнижных животных лицом с использованием служебных полномочий. Такое же наказание предусмотрено в случае демонстрации в интернете добытых частей редких животных.

Если оборот и добыча таких животных осуществлялись организованной группой по предварительному сговору, максимальное наказание предлагается увеличить с 7 до 8 лет.

- Важно, что от наказания не смогут уйти не только браконьеры, но и их пособники, так как вводится отдельная ответственность для тех, кто пользуется своим служебным положением, не являясь при этом должностным лицом, - подчеркнул Вячеслав Володин. - Это работники заповедников и заказников, для которых ранее уголовной ответственности не было.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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По его словам, эти изменения УК РФ позволят более эффективно расследовать преступления, когда "ради наживы или развлечения уничтожают редчайших животных, находящихся на грани исчезновения".

Председатель ГД привел в пример снежного барса или амурского тигра. Он также сообщил о печальной статистике: с 2015 по 2017 год было зарегистрировано 3,5 тысячи преступлений, связанных с охотой на особо ценных животных.

Для сравнения - в настоящее время в России насчитывается менее 600 особей амурских тигров.

Он особо подчеркнул, что предложено ввести новый квалифицирующий признак - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Это позволит привлекать к ответственности и назначать наказание, соразмерное тяжести содеянного, группам браконьеров, сговорившихся на совершение единичного преступления.

"Законопроект позволит защитить и сохранить уникальную фауну нашей страны", - резюмировал Вячеслав Володин.

Фото: pixabay.com
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Предложенные изменения по усилению ответственности и уточнению квалифицирующих признаков позволят усовершенствовать меры противодействия преступлениям в сфере охраны редких, исчезающих видов животных, и применять к преступникам соразмерное содеянному наказание, отметил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Также он сообщил, что ко второму чтению законопроекта необходимо учесть, что уголовная ответственность не должна распространяться на лиц, которые временно содержат краснокнижных животных, находящихся в жизненно опасном состоянии, в целях оказания им медицинской помощи.

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