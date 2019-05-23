Госдума ужесточит наказание за охоту на редких животных

Правительство в своих поправках предложило ужесточить уголовную ответственность за незаконную добычу краснокнижных животных, в том числе, в составе групп браконьеров с участием сотрудников заповедников.

- Незаконная добыча особо ценных краснокнижных животных и рыб будет расцениваться как преступление средней тяжести и тяжкое, а максимальные сроки наказания за него возрастут до 8 лет лишения свободы, - заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Предлагается с 3 до 4 лет увеличить максимальный сорок лишения свободы за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ. Наказание за незаконный оборот краснокнижных животных и их частей с использованием СМИ и интернета вырастет с 4 до 5 лет лишения свободы. А если части редких животных через интернет продавал работник заповедника, то максимальная "планка" поднимается с 6 до 7 лет лишения свободы.

С 5 до 6 лет лишения свободы предлагается увеличить максимальное наказание за незаконную добычу краснокнижных животных лицом с использованием служебных полномочий. Такое же наказание предусмотрено в случае демонстрации в интернете добытых частей редких животных.

Если оборот и добыча таких животных осуществлялись организованной группой по предварительному сговору, максимальное наказание предлагается увеличить с 7 до 8 лет.

- Важно, что от наказания не смогут уйти не только браконьеры, но и их пособники, так как вводится отдельная ответственность для тех, кто пользуется своим служебным положением, не являясь при этом должностным лицом, - подчеркнул Вячеслав Володин. - Это работники заповедников и заказников, для которых ранее уголовной ответственности не было.

По его словам, эти изменения УК РФ позволят более эффективно расследовать преступления, когда "ради наживы или развлечения уничтожают редчайших животных, находящихся на грани исчезновения".

Председатель ГД привел в пример снежного барса или амурского тигра. Он также сообщил о печальной статистике: с 2015 по 2017 год было зарегистрировано 3,5 тысячи преступлений, связанных с охотой на особо ценных животных.

Для сравнения - в настоящее время в России насчитывается менее 600 особей амурских тигров.

Он особо подчеркнул, что предложено ввести новый квалифицирующий признак - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Это позволит привлекать к ответственности и назначать наказание, соразмерное тяжести содеянного, группам браконьеров, сговорившихся на совершение единичного преступления.

"Законопроект позволит защитить и сохранить уникальную фауну нашей страны", - резюмировал Вячеслав Володин.

Предложенные изменения по усилению ответственности и уточнению квалифицирующих признаков позволят усовершенствовать меры противодействия преступлениям в сфере охраны редких, исчезающих видов животных, и применять к преступникам соразмерное содеянному наказание, отметил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Также он сообщил, что ко второму чтению законопроекта необходимо учесть, что уголовная ответственность не должна распространяться на лиц, которые временно содержат краснокнижных животных, находящихся в жизненно опасном состоянии, в целях оказания им медицинской помощи.