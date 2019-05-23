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23.05.2019 14:03
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Гуанчжоу и Новосибирск свяжет прямой авиарейс

Российская авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) 22 мая открыла прямой рейс, связывающий южный китайский город Гуанчжоу и Новосибирск - столицу Сибирского Федерального округа. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", маршрут будет выполнять лайнер Airbus A320neo.

Airbus A320neо берет на борт более 230 пассажиров. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Airbus A320neо берет на борт более 230 пассажиров. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Airbus A320neо берет на борт более 230 пассажиров. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.
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Рейс S7 5744 будет вылетать из Гуанчжоу по понедельникам и средам в 05.15 по пекинскому времени и прилетать в Новосибирск в 10.50 по местному времени.  Рейс S7 5743 будет вылетать из Новосибирска по вторникам и воскресеньям в 21:10 по местному времени и прилетать в Гуанчжоу в 04:15 по пекинскому времени. Напомним, что разница во времени у Новосибирска с Пекином - 1 час (в Пекине на час больше).

Открытие нового маршрута сделает более удобными поездки из Гуанчжоу в такие российские города, как Москва и Санкт-Петербург, и увеличит поток на основных туристических направлениях - Германия, Чехия и Кипр. В последние годы, кстати, у китайских путешественников набирают популярность такие направления, как Грузия, Азербайджан, Армения и Кыргызстан.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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