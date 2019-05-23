У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

"Яндекс" выпустил умный дом и кое-что еще

23.05.2019,  
15:22
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания "Яндекс" на конференции YaC 2019 продемонстрировала новые продукты, включая продукты для умного дома и обновленную систему "Яндекс.Авто".

Будущее в деталях. Трансляция ежегодной конференции Яндекса YaC 2019

Умный дом от "Яндекса" позволяет управлять домашними системами при помощи универсального пульта или отдавая голосовые команды электронной помощнице Алисе. При желании пользователь может настраивать сценарии использования. Например, если сказать "Доброе утро, Алиса", то будет включен свет, заработает чайник и заиграют треки из утреннего плейлиста.

На странице, посвященной умному дому, говорится, что при помощи голосовых команд можно управлять освещением, чайниками, климатическими системами, роботизированными пылесосами, умными розетками и кофеварками, телевизорами, а также крупной бытовой техникой. Например, чтобы Алиса могла включать и выключать торшер, достаточно подключить его к умной розетке.

С "Яндексом" сотрудничают производители Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi. В продажу уже поступили умная лампочка, умная розетка и универсальный пульт. В магазинах появятся товары, имеющий маркировку "Работает с Алисой".

Обновленная система "Яндекс.Авто" позволит запускать двигатель и открывать машину со смартфона, удаленно прогревать или охлаждать салон, а также узнавать об эвакуации авто. Кроме того, в систему будет встроена оплата топлива и парковок.

Помимо этого, компания запустила онлайн-сервис "Мой эфир", предлагающий рекомендации по просмотру фильмов, клипов, сериалов и другого видеоконтента, и компактный медиаплеер "Модуль", позволяющий смотреть видео, доступное на сервисах "Яндекса".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
интернет
Фото: iStock
Обрушились серверы Youtube и Facebook - пользователи жалуются на сбои 11:55
Посылку с AliExpress можно будет получить в супермаркете 17.05.2019
Павел Дуров раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью 16.05.2019
гаджеты
Фото: Pixabay
Mail.ru Group усилила безопасность браузера Atom 10:55
Представлена новая версия Google Glass на ОС Android. Названа цена 21.05.2019
Яндекс
Яндекс занялся поиском пропавших домашних животных 11.04.2019
Яндекс вручил научные премии 10.04.2019