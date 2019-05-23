"Яндекс" выпустил умный дом и кое-что еще

Компания "Яндекс" на конференции YaC 2019 продемонстрировала новые продукты, включая продукты для умного дома и обновленную систему "Яндекс.Авто".

Умный дом от "Яндекса" позволяет управлять домашними системами при помощи универсального пульта или отдавая голосовые команды электронной помощнице Алисе. При желании пользователь может настраивать сценарии использования. Например, если сказать "Доброе утро, Алиса", то будет включен свет, заработает чайник и заиграют треки из утреннего плейлиста.

На странице, посвященной умному дому, говорится, что при помощи голосовых команд можно управлять освещением, чайниками, климатическими системами, роботизированными пылесосами, умными розетками и кофеварками, телевизорами, а также крупной бытовой техникой. Например, чтобы Алиса могла включать и выключать торшер, достаточно подключить его к умной розетке.

С "Яндексом" сотрудничают производители Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi. В продажу уже поступили умная лампочка, умная розетка и универсальный пульт. В магазинах появятся товары, имеющий маркировку "Работает с Алисой".

Обновленная система "Яндекс.Авто" позволит запускать двигатель и открывать машину со смартфона, удаленно прогревать или охлаждать салон, а также узнавать об эвакуации авто. Кроме того, в систему будет встроена оплата топлива и парковок.

Помимо этого, компания запустила онлайн-сервис "Мой эфир", предлагающий рекомендации по просмотру фильмов, клипов, сериалов и другого видеоконтента, и компактный медиаплеер "Модуль", позволяющий смотреть видео, доступное на сервисах "Яндекса".