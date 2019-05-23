Интернет-торговлю в России обсудят на ПМЭФ-2019

Обороты мирового рынка электронной торговли за 2018 год превысили отметку в 2,8 триллиона долларов, что равно суммарному ВВП 100 беднейших стран.

По прогнозам, в 2019 году 1,9 миллиарда людей сделают как минимум 1 онлайн-покупку в более чем 24 миллионах онлайн-магазинов. Поэтому есть острая необходимость в качественной и оперативной доставке столь нарастающих объемов. Этот вопрос обсудят на Петербургском международном экономическом форуме.

Россия занимает стратегически значимое географическое положение на пути движения товаров Китай - Европа - Китай. При этом развитие транзитного потенциала страны позволит поддержать и нарастить экспортный поток отечественных товаров на международные рынки.

Участники обсудят, что готовы сделать российские транспортные компании в борьбе за транзитный рынок онлайн-торговли, какие задачи необходимо решить в первую очередь для усиления транзитной привлекательности страны, и какие регуляторные инициативы необходимы для поддержки российских транзитеров. Темой обсуждения станет также расширение магистральных транспортных коридоров, таких как глобальная инициатива "Один пояс и один путь".

Обсуждение состоится на сессии "Кто обеспечит логистику Азия - Россия - Европа для товаров онлайн-торговли?". Модератором выступит президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов, в дискуссии примут участие главный исполнительный директор International Post Corporation Хольгер Винклбауер и генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов.