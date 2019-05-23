Из-за аномальной жары в школах Египта отменены экзамены

С начала этой недели в Египте установилась аномальная для мая жара. Ее пик синоптики прогнозируют на четверг, когда столбики термометров поднимутся до рекордных плюс 45 градусов.

Такая жара ожидается сегодня в Каире, на побережье Средиземного моря, а также на юге и севере Верхнего Египта. Установившаяся в стране температура на 7-8 градусов превышает стандартные для этого времени года показатели.

Министр образования Египта был вынужден пойти на беспрецедентные меры, отменив из-за жары экзамен по иностранному языку, который в четверг должны были сдавать учащиеся египетских школ. Отменены экзамены и в ряде университетов страны, сообщает РИА Новости.

Туристов и местных жителей призывают носить одежду из легких тканей и по возможности не находиться на улице под прямыми солнечными лучами.

Специалисты главного метеорологического управления страны прогнозируют, что с субботы в Египте жара начнет постепенно спадать.