Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка

Новости

Газовая директива ЕС в доработанном виде официально вступила в силу 14:57
Вышел трейлер российской криминальной комедии "Беглецы" 14:56
На Кубани сотрудника "Росреестра" задержали за вымогательство 14:56
В Арктике найдены древнейшие земные грибы 14:51
Renault начала прием заказов на самую ожидаемую новинку года в России 14:50
Дроны будут патрулировать места купания в Москве 14:40
Более половины россиян рассчитывают на повышение доходов 14:38
Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее 14:30
"Сапсаны" с обновленным интерьером представят в декабре 14:29
Песков назвал одну из тем беседы Путина и Лукашенко на саммите ЕАЭС 14:25
В школах могут ввести должность замдиректора по безопасности 14:15
В Челябинске опровергли установку мусорных контейнеров в троллейбусах 14:14
Лукашенко раскритиковал работу лесников 14:05
Госдума приняла закон о доступности перелетов между регионами 14:03
Госдума упростила прием на службу по контракту в Росгвардию 14:02
Глава Пскова Иван Цецерский ушел в отставку 14:02
Слуцкий назвал цель призыва НАТО к РФ покинуть Крым 13:57
Эволюцию героев "Игры престолов" показали в одном видео 13:57
Путин по телефону поздравил Моди 13:54
HBO прокомментировал возможность "сольного" сериала про Арью Старк 13:47
Ученые выяснили, как узнать свой балл ЕГЭ по математике еще до экзамена 13:46
Жители Тольятти попросили спасателей защитить их от ворон 13:40
Кампания по выборам в Раду начнется 24 мая 13:38
МАК начал расследование возгорания Ан-2 на Ставрополье 13:35
Первые фото: внедорожный Kia Ceed получит другое "лицо" 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 13:49
Рубрика: Власть

Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство одобрило расширение права семей на получение от государства ежемесячной поддержки за первого и второго ребенка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В действующем законодательстве установлено, что право на получение выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в конкретном регионе.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин поручил следить за выплатой зарплат

В Послании Федеральному Собранию президент страны поручил с 1 января повысить планку до двух прожиточных минимумов. В исполнение были подготовлены соответствующие поправки в законодательство.

- Они позволят значительно увеличить число семей, которые могут дополнительно получить помощь от государства - почти 360 тысяч семей в связи с рождением первого ребенка и еще 410 тысяч в связи с рождением второго, - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматривался документ.

Власть Работа власти Госуправление Общество Соцсфера Соцзащита Правительство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума приняла закон о доступности перелетов между регионами
Песков рассказал об отношении Путина к карикатурам
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei после санкций США