Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка

Правительство одобрило расширение права семей на получение от государства ежемесячной поддержки за первого и второго ребенка.

В действующем законодательстве установлено, что право на получение выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в конкретном регионе.

В Послании Федеральному Собранию президент страны поручил с 1 января повысить планку до двух прожиточных минимумов. В исполнение были подготовлены соответствующие поправки в законодательство.

- Они позволят значительно увеличить число семей, которые могут дополнительно получить помощь от государства - почти 360 тысяч семей в связи с рождением первого ребенка и еще 410 тысяч в связи с рождением второго, - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматривался документ.