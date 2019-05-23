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Рубрика: Власть

В расчете на двоих

Кабмин утвердил дополнительную помощь государства для 770 тысяч семей
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Правительство одобрило расширение права семей на получение от государства ежемесячной поддержки за первого и второго ребенка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В действующем законодательстве установлено, что право на получение выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в конкретном регионе.

Помощь от государства получат почти 360 тысяч семей в связи с рождением первого ребенка и еще 410 тысяч в связи с рождением второго

В Послании Федеральному Собранию президент страны поручил с 1 января повысить планку до двух прожиточных минимумов. В исполнение были подготовлены соответствующие поправки в законодательство. "Они позволят значительно увеличить число семей, которые могут дополнительно получить помощь от государства - почти 360 тысяч семей в связи с рождением первого ребенка и еще 410 тысяч в связи с рождением второго", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматривался документ.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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На рассмотрение министров также был вынесен законопроект, продлевающий так называемую "дачную амнистию" до 1 марта 2020 года. С августа 2018 года возведение жилых и садовых домов на садовых земельных участках осуществляется в новом, уведомительном порядке. Государство дало возможность гражданам до 1 марта этого года произвести кадастровый учет и регистрацию прав на жилые строения и жилые дома на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции или об их окончании. Выяснилось, что многие этим правом так и не воспользовались. "Мы договорились сделать максимально удобным для людей процесс оформления прав на дома, которые они ранее построили на садовых участках, будь это летняя дача, садовый дом или капитальный жилой дом, в котором можно жить круглый год", - напомнил Медведев.

Было решено продлить упрощенную регистрацию прав на такое жилье до 1 марта следующего года. "Людям пока не нужно направлять уведомления. Людям надо этим периодом воспользоваться", - добавил глава правительства.

Первым вопросом кабинет министров на заседании оценил итоги бюджетного процесса в прошлом году. "Мы прошли финансовый год со стабильным и сбалансированным бюджетом вопреки всякого рода ограничениям, санкциям, выполнили социальные обязательства, добились некоторого ускорения экономического роста", - охарактеризовал премьер-министр Дмитрий Медведев результаты бюджетной работы в общих чертах. Впервые за несколько лет правительство вышло на бюджетный профицит - 2,6 процента ВВП. "И что не менее важно, мы ожидаем положительного соотношения доходов и расходов и по итогам текущего года", - заявил глава кабмина. Ненефтегазовый дефицит впервые опустился до рекордно низких 6 процентов от объема ВВП. Это, сделал вывод Медведев, говорит о том, что усилия правительства по снижению зависимости от нефти и газа дают определенные результаты и стабильность бюджета растет. Доходы госказны в прошлом году приблизились к 19,5 триллиона рублей, на 0,5 триллиона больше, чем было прописано в прогнозе. Расходы, по кассовому исполнению, составили 16,7 триллиона рублей.

Фото: Pogonici / iStock
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Основной причиной роста доходов премьер назвал благоприятную конъюнктуру цен на сырьевые товары. Однако и другие доходы тоже растут - на 306 миллиардов рублей. "В результате их доля в общей сумме по-прежнему превышает 50-процентный рубеж и составляет 54 процента, несмотря на общий рост доходов", - заметил Дмитрий Медведев.

Качество реализации государственных программ, на которые в 2018 году выделяли почти 9 триллионов рублей, повысилось. "Более чем три четверти запланированных показателей были достигнуты - почти 78 процентов, - указал председатель правительства. - Высокоэффективной можно назвать работу по 15 программам, еще 15 - несколько выше среднего уровня, по остальным результаты хуже. Страдает либо кассовое исполнение, либо не все показатели достигнуты, либо есть пробелы в работе исполнителя".

Министры также рассмотрели поправки в действующий главный финансовый документ страны. Общий объем доходов будет увеличен на 200 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы будут ниже, чем ожидалось, почти на 60 миллиардов рублей, а доходы, не связанные с экспортом нефти и газа, заметно вырастут - более чем на 260 миллиардов рублей. "Эти дополнительные доходы позволяют увеличить расходную часть бюджета на 256,5 миллиарда рублей, и федеральный бюджет все равно остается профицитным, как мы и договаривались", - сказал Медведев.

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