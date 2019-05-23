Как помочь школьнику выбрать профессию

Всего несколько дней остается у выпускников до ЕГЭ. Большинство из них уже определились с тем, куда поступать. Но многие ребята помладше еще думают, с какой профессией связать свою жизнь. Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара дает советы.

Самое главное - не бояться пробовать. Принять как факт, что ошибаться - это нормально. Нельзя понять, что твое, если не распробуешь, что не твое. Это важно еще и потому, что за киношным образом и красивой картинкой зачастую не видно, что в реальности представляет собой та или иная популярная профессия. Мы периодически слышим от абитуриентов или студентов, решивших вдруг бросить обучение, что можно состояться и без образования (например, стать блогером), а успех и заработок "сразу появятся". Но мало кто догадывается, сколько нужно сил и вложений, чтобы достигнуть высот в этой сфере.

Посещать лекции, мастер-классы, игры по профориентации. Это поможет лучше узнать себя.

Избегать категоричных понятий, таких как "призвание" и "на всю жизнь". Потому что в 17 лет сложно понимать, чем ты будешь интересоваться в 30. Как говорят специалисты, сегодня человек за свою жизнь меняет от двух до пяти профессий.

Расставить приоритеты. Мы не зря говорим о понятии "профориентация". Люди предъявляют разные требования к работе: кому-то важен свободный график, а кто-то хочет достигать карьерных высот и готов тратить на это более 40 часов в неделю.

Узнать опыт старших. Никто не спорит, что поколение Z отличается от своих родителей, но мы все же одного вида. Поэтому детям будет интересно и полезно узнать, как с теми же задачами справлялись 20-30-40 лет назад родители, бабушки и дедушки.

Получать удовольствие. Плохо, когда работа становится каторгой, и единственное, что приносит - средства к существованию. У современного поколения есть гораздо больше возможностей для самореализации и для того, чтобы получать от работы удовольствие.