Новости

Трамп призвал демократов прекратить "играть в свои игры" 03:49
СМИ: Стартап в США обвинил Huawei в краже коммерческой тайны 03:39
Канада пообещала забрать свой мусор с Филиппин 03:10
Минторг США внес Венесуэлу в группу представляющих опасность стран 02:22
Сотрудники McDonald’s в США пожаловались на домогательства 02:16
Трамп и Абе посетят в Японии турнир по сумо 01:48
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы 01:40
Из-за аномальной жары в школах Египта отменены экзамены 00:45
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство 00:35
В Сирии террористы атаковали электростанцию при помощи беспилотника 00:25
Захарова поиронизировала по поводу закупок США нефти из Венесуэлы 22.05.2019
На Урале пятеро подростков пострадали из-за взрыва газа в гараже 22.05.2019
Лидер Палаты общин Великобритании ушла в отставку из-за Brexit 22.05.2019
Организаторы "Евровидения-2019" пересчитали итоги голосования 22.05.2019
Известный модный бренд отказался от натурального меха 22.05.2019
В России отзовут 14,5 тысячи автомобилей Ford 22.05.2019
"Матч ТВ" проведет перекличку между всеми матчами 30-го тура чемпионата 22.05.2019
Турнир по боксу пройдет на Олимпиаде в Токио 22.05.2019
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек 22.05.2019
ОДКБ призывает НАТО к диалогу 22.05.2019
В Тверской области отравились 11 школьников 22.05.2019
В Госдуме утвердили план проработки вопросов из отчета Медведева 22.05.2019
Bloomberg сравнил богатейших бизнесменов в истории 22.05.2019
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" госпитализирован после попытки суицида 22.05.2019
В Тульской области реконструировали оружие воинов XVI-XVII веков 22.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 03:10
Рубрика: В мире

Канада пообещала забрать свой мусор с Филиппин

Акция протеста у посольства Канады в Маниле, 21 мая 2019 г. Фото: AP Photo/Bullit Marquez Акция протеста у посольства Канады в Маниле, 21 мая 2019 г. Фото: AP Photo/Bullit Marquez
Акция протеста у посольства Канады в Маниле, 21 мая 2019 г. Фото: AP Photo/Bullit Marquez

Правительство Канады наняло транспортную компанию, которая начнет вывозить мусор с Филиппин. Все отходы будут доставлены в Канаду до конца июня, а до конца этого лета - утилизированы.

Фото: iStock
Омские ученые предложили провести "мусорную реформу" в космосе

Об этом в среду сообщил телеканал CBC, ссылаясь на канадского министра по вопросам окружающей среды и изменения климата Кэтрин Маккенну. Оттава пообещала, что возьмет на себя все расходы по транспортировке и уничтожению мусора, пишет ТАСС.

В 2013-2014 годах частная канадская компания незаконно ввезла на Филиппины контейнеры с мусором. В 2016 году филиппинский суд постановил, что этот мусор наносит ущерб экологии и здоровью людей, и должен быть вывезен обратно. Тогда Оттава заявила, что контейнеры являются коммерческой поставкой, не имеющей отношения к правительству, но позже согласилась забрать его обратно.

Манила установила крайний срок до 15 мая этого года, а после того, как он не был соблюден, отозвала своего посла и генеральных консулов. В МИД Канады уже заявили, что разочарованы таким решением, и вновь пообещали вывезти весь свой мусор.

В среду президент Филиппин Родриго Дутерте поручил нанять судоходную компанию, которая доставит в Канаду 69 контейнеров с мусором. Он добавил, что если Оттава откажется принять груз, то его следует оставить в канадских территориальных водах.

В мире Северная и Центральная Америка Канада В мире Юго-Восточная Азия Филиппины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Путин обещал проконтролировать соцподдержку инвалидов
Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев
Полковник ФСБ стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
В России отзовут 14,5 тысячи автомобилей Ford