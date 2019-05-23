Канада пообещала забрать свой мусор с Филиппин

Правительство Канады наняло транспортную компанию, которая начнет вывозить мусор с Филиппин. Все отходы будут доставлены в Канаду до конца июня, а до конца этого лета - утилизированы.

Об этом в среду сообщил телеканал CBC, ссылаясь на канадского министра по вопросам окружающей среды и изменения климата Кэтрин Маккенну. Оттава пообещала, что возьмет на себя все расходы по транспортировке и уничтожению мусора, пишет ТАСС.

В 2013-2014 годах частная канадская компания незаконно ввезла на Филиппины контейнеры с мусором. В 2016 году филиппинский суд постановил, что этот мусор наносит ущерб экологии и здоровью людей, и должен быть вывезен обратно. Тогда Оттава заявила, что контейнеры являются коммерческой поставкой, не имеющей отношения к правительству, но позже согласилась забрать его обратно.

Манила установила крайний срок до 15 мая этого года, а после того, как он не был соблюден, отозвала своего посла и генеральных консулов. В МИД Канады уже заявили, что разочарованы таким решением, и вновь пообещали вывезти весь свой мусор.

В среду президент Филиппин Родриго Дутерте поручил нанять судоходную компанию, которая доставит в Канаду 69 контейнеров с мусором. Он добавил, что если Оттава откажется принять груз, то его следует оставить в канадских территориальных водах.