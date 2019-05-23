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23.05.2019 19:46
Рубрика: Культура

Квота на мужчин и женщин

Каннский фестиваль демонстрирует итоги войны за равенство полов
Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Могу ошибаться, но мне все равно, какого пола человек в режиссерском кресле - важно, чтобы кино было хорошим. А с этим проблемы: уступая нажиму феминисток, фестивали учредили негласные квоты, чтобы "женского" и "мужского" кино было поровну. А вот и новый виток: нужно, чтобы критиков и критикесс тоже было 50 на 50. Активистки движения "50/50" хотят учинить серьезный анализ полового баланса в кинокритических массах и доложить о выводах на Венецианском фестивале в августе. Какие за этим последуют оргвыводы - не говорят.
"Малыш Джо" - фантастический ужастик одной из самых активных феминисток Джессики Хауснер. Фото: Предоставлено пресс-службой Каннского кинофестиваля "Малыш Джо" - фантастический ужастик одной из самых активных феминисток Джессики Хауснер. Фото: Предоставлено пресс-службой Каннского кинофестиваля
"Малыш Джо" - фантастический ужастик одной из самых активных феминисток Джессики Хауснер. Фото: Предоставлено пресс-службой Каннского кинофестиваля

Результаты кампании плачевны: в заботах о гендерном паритете три главных европейских фестиваля сильно просели в качестве. В Каннах мы еще не видели ни одного "женского" фильма, который не вызывал бы вопрос: как это попало в конкурс?!! Женщин в режиссуре много, а найти новых Джейн Кэмпион, Агнешек Холланд или Лилиан Кавани пока не удается. Вероятно, кроме первичных половых признаков в кино необходимо еще что-то, чего не добьешься митингами.

Фото: instagram.com/ daniellapick
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"Малыш Джо", фильм Джессики Хауснер (Австрия), стал той каплей, которая завершает химический анализ ситуации: кризис критериев, безумная попытка подменить художественные достоинства - гендерными. Хауснер - одна из самых активных феминисток, год за годом выступающих за паритетное представительство полов во всех звеньях фестивалей - от отборочных комиссий и жюри до числа "мужских" и "женских" фильмов в конкурсе. Берлинале, пойдя им навстречу, уже столкнулся с комическим казусом, отрапортовав, что в программе это соотношение уже достигло 50 на 46 процентов. И не мог ответить на вопрос, куда делись еще 4 процента. Вероятно, мы близки к моменту, когда паритета потребуют и сексменьшинства - там есть великие мастера, у них не меньше оснований для протестов.

"Малыш Джо" - фантастический ужастик о биолаборатории, где ученая дама (Эмили Бичем) выводит новый тип цветка: вдохнув аромат, человек станет счастливым. С цветком можно разговаривать, и дама назовет его именем своего сынка Джо. У дамы есть также бывший муж и назревающая любовная связь с худощавым коллегой (Бен Уишоу). А в лаборатории есть ассистентка (Лиэнн Бест), которая первой почувствует неладное, увидев, что ее ласковый пес стал на нее лаять и его пора укокошить, ибо ее пес - уже не ее пес. Песик бесследно исчезнет из фильма, его место займет сынок Джо: вдохнув споры тезки-цветка, он тоже перестанет быть сынком Джо.

Саундтрек уже со вступительных титров нагнетает жуть пронзительным свистом, низкочастотным гулом, леденящими шорохами и тресками. Жутких коллизий в фильме миллион, но ни одна не закончится каким-нибудь итогом: придумать развязку всегда втрое труднее, чем завязку. Вот и не придумали, как, к примеру, запертая в оранжерее пожилая ассистентка, взобравшись под потолок и открыв щель форточки, в нее протиснется. Это здесь принцип: все, что составит режиссеру хоть малейшую трудность, выводится за кадр. Поэтому поведение героев необъяснимо: сынок Джо едва не ломает маме руку - но она только улыбнется в ответ. Назревающий любовник нанесет ей смертельный хук левой - она рухнет на пол, но потом нежно его обнимет.

"Малыш Джо" завершает химический анализ ситуации: кризис критериев, безумная попытка подменить художественные достоинства - гендерными

Лесбийская драма француженки Селин Скьяммы "Портрет молодой женщины в огне". Ее единственное достоинство - тема полной сексуальной раскрепощенности красивых живчиков на красивом ландшафте; кроме откровенной демонстрации того, что еще вчера считалось на экранах невозможным, в фильме нет иных открытий. Еще беспомощнее выглядит "Атлантика" - полусоциальная, полумистическая драма Мати Диоп о судьбе беженцев из Африки, не доплывших до европейского рая. Причины появления картины в конкурсе прозрачны, как атлантические воды: это фильм первой чернокожей женщины, вступившей в борьбу за "Золотую пальму" - своего рода веха в истории фестиваля! И это победа: всесильная квота открывает двери всем, кто отличит объектив от окуляра.

Фото: Централ Партнершип
В Каннах показали два фильма на основе автобиографий

Когда я смотрел фильмы таких мастеров, как Лилиана Кавани или Кира Муратова, мне и в голову не приходило искать в них специфически женские черты. Посмотрев фильмы Хауснер или Скьяммы, я точно знаю, в чем отличие дамского кино - оно в отношении авторш к мужчинам. В фильме должны доминировать женщины: они здесь самое разумное, самое деятельное и самое страдающее начало. А мужчины - безликие недотепы, их роль в искусстве и в жизни подсобна. Без них не обойтись, но пусть знают свое место. Впрочем, у Скьяммы их уже и вовсе нет.

Итак, на Олимп попали фильмы, продиктованные желанием сидеть в режиссерском кресле, но не оснащенные адекватными талантами. Женщины в отборочной комиссии взяли такие картины в главный конкурс. Теперь женщины в жюри будут голосовать за отважных товарок, убеждая, что паритет полов и есть справедливость в искусстве. И если какой-нибудь мужчина здесь, в Каннах, вдруг отхватит "Золотую пальмовую ветвь" - обязательно какая-нибудь женщина должна отхватить такую же.

...Фестиваль вплотную подошел к финалу. В субботу вечером объявят его новых лауреатов. Среди главных претендентов называют "Тайную жизнь" Терренса Малика, "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино, социальную драму Кена Лоуча "Вас не было на месте", "Боль и славу" Педро Альмодовара, корейскую трагикомедию "Паразиты" Пон Чжун Хо... конкурс еще продолжается. Как выкрутится жюри с женской квотой - скоро увидим.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным 72-й Каннский кинофестиваль
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