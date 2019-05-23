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23.05.2019 12:10
Рубрика: Власть

Кириенко рассказал, что ждет будущих управленцев

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Михаил Синицын
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!". Представитель Кремля отметил, что самая важная победа заключается в том, что когда-то каждый из них собрался с силами и принял решение участвовать в проекте.

"Сегодня государство, благодаря решениям нашего президента создает огромную программу для реализации возможностей. Но государство не может за каждого из вас реализовать эти  возможности. Государство может только создать условия", - пояснил Кириенко.

Он также отметил, что  кубок "Управляй!" отличается от многих других проектов. "Потому что здесь требуется от участника не только знание. Здесь требуется готовность принимать на себя ответственность", - подчеркнул Кириенко. По его словам, управленец этот тот человек, который принимает решения.

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Представитель Кремля также заверил, что участники конкурса скоро поймут: игровые задание "на 90% соответствуют тем вызовам и решениям, которые вам предстоит принимать в реальной управленческой жизни".  "С одной стороны, это игровая жизнь, с другой стороны, это все по-настоящему: цейтнот времени, риски при принятии решения, необходимость командной работы", - пояснил Кириенко.

Победителями кубка в этом году стали десять конкурсантов. Все они получат гранты по 500 тысяч рублей на обучение в любом вузе страны, недельную стажировку в российских компаниях в Гонконге и возможность войти в национальную сборную и представить страну в национальном финале мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

Всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!" - один из проектов платформы "Россия - страна возможностей", созданной по инициативе Владимира Путина.  По итогам конкурса выявляются молодые люди с лучшим управленческим потенциалом. По сути, это молодежная версия флагманского проекта "Лидеры России", но только среди студентов.  

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