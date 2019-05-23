Конституционный суд РФ допустил возможность суда присяжных для подростков, если в деле фигурирует совершеннолетний обвиняемый. Соответствующее постановление вынесено по запросу Ленинградского областного суда без проведения публичных слушаний, поскольку основано на ранее обнародованных правовых позициях КС.

В производстве Кировского районного суда Ленинградской области находится уголовное дело по статье 111 УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", обвиняемыми проходят четыре человека.

В соответствии со статьей 30 УПК РФ по ходатайству обвиняемого суд по этой статье может проходить с участием присяжных.

Судопроизводство с участием присяжных заседателей имеет особую конституционно-правовую значимость

Однако трое обвиняемых - несовершеннолетние, а та же самая статья делает для них исключение. Судьи поставили вопрос перед КС, как следует применять оспоренную норму, если федеральный закон одновременно и запрещает, и разрешает суд присяжных.

Выделить дело подростков в отдельное производство, как поступают обычно в подобных случаях, Кировский районный суд считает невозможным, поскольку "действия всех ее участников подлежат оценке в их совокупности", а иной подход повлияет на объективность и всесторонность разрешения обоих дел.

Таким образом, по мнению региональных судей, возникает конфликт конституционных ценностей, нашедших отражение в статьях 19 и 47 Конституции РФ, поскольку "никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом".

Изучив обстоятельства дела, КС в первую очередь напомнил, что "право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей не относится к числу основных прав, неотчуждаемых и принадлежащих каждому от рождения".

В то же время статья 20 Конституции РФ говорит о праве каждого на жизнь, а статья 32 устанавливает право граждан РФ участвовать в отправлении правосудия. С учетом этих норм судопроизводство с участием присяжных заседателей, когда коллегия присяжных самостоятельно разрешает вопрос о виновности подсудимого, "приобретает особую конституционно-правовую значимость".

Суд также напомнил, что уже рассматривал дела о выведении определенных категорий уголовных дел из подсудности суда присяжных, равно как и дел по обвинению несовершеннолетних.

Однако коллизия интересов совершеннолетних обвиняемых и их несовершеннолетних соучастников в одном деле должна разрешаться таким образом, чтобы "исключить возможность ущемления гарантированных Конституцией РФ прав и свобод", в том числе права на законный суд.

- Совершеннолетний подсудимый не может быть лишен конституционного права быть судимым судом с участием присяжных заседателей в ситуации, когда он заявил ходатайство о рассмотрении таким судом, и если суд придет к выводу о невозможности выделения уголовного дела в отношении несовершеннолетних в отдельное производство ввиду того, что это будет препятствовать всесторонности и объективности разрешения дела, - постановил КС.

Положения статья 30 УПК РФ признаны не противоречащими Конституции, и дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в Кировском районном суде будет рассмотрено судом присяжных.