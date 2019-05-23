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Рубрика: В мире

КСИР: Иран полностью контролирует ВМС США в Персидском заливе

Корабли из ударной группы ВМС США, направленной в Персидский залив, май 2019 г. Фото: U.S. Navy via AP Корабли из ударной группы ВМС США, направленной в Персидский залив, май 2019 г. Фото: U.S. Navy via AP
Корабли из ударной группы ВМС США, направленной в Персидский залив, май 2019 г. Фото: U.S. Navy via AP

ВМС Ирана внимательно наблюдают за передвижениями кораблей США в Персидском заливе и готовы к отражению любой вооруженной провокации. С таким заявлением выступило командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР), подчеркнув, что весь район к северу от Ормузского пролива находится под иранским контролем.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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"США, которые уже не раз терпели позорные поражения в регионе, пытаются устроить сейчас там хаос и вызвать иранофобию в соседних арабских странах", - цитирует заявление ТАСС. Командование КСИР заверило граждан Ирана, что при необходимости армия даст молниеносный и сокрушительный ответ.

Напомним, в качестве сигнала властям Ирана, Вашингтон отправил ударную группу ВМС США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования. В Тегеране тогда же заверили в готовности ответить, если США предпримут силовые действия.

Накануне исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заверил журналистов, что Соединенные Штаты не собираются воевать с Ираном, но будут защищать свои интересы. "Речь идет не о войне, речь идет о защите наших интересов на Ближнем Востоке и проведении миссий", - отметил Шанахан.

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