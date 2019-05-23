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23.05.2019 18:44
Рубрика: Спорт

С видом на Лигу

"Локомотив" и "Краснодар" разыграют прямую путевку в главный еврокубковый турнир
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
В воскресенье состоятся матчи заключительного 30-го тура российской Премьер-лиги. Все игры начнутся одновременно - в 14.00 по московскому времени.
"Локомотив" выиграл на неделе Кубок России, а в воскресенье может завоевать "серебро" чемпионата. Фото: Михаил Синицын/ РГ "Локомотив" выиграл на неделе Кубок России, а в воскресенье может завоевать "серебро" чемпионата. Фото: Михаил Синицын/ РГ
"Локомотив" выиграл на неделе Кубок России, а в воскресенье может завоевать "серебро" чемпионата. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Главная интрига - какие команды получат прямые путевки в еврокубки. На правах лучшего клуба страны в основную сетку Лиги чемпионов автоматически попал "Зенит". Присоединиться к питерцам могут максимум еще два коллектива - "Локомотив" и "Краснодар".

Фото: РИА Новости.
"Локомотив" в восьмой раз выиграл Кубок России

Одна из этих команд отправится в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, а второй предстоит пройти два раунда квалификации. Шансов взять "серебро" сейчас больше у "Локомотива". В активе москвичей те же 53 очка, что у краснодарцев. Но при этом у футболистов Юрия Семина есть преимущество по личным встречам. Это означает, что "Краснодару" мало будет победить на своем поле "Рубин". Нужно еще, чтобы "красно-зеленые" оступились дома в матче против "Уфы".

Если откровенно, такой сценарий маловероятен. Даже в случае победы уфимцы не поднимутся выше зоны переходных игр за право участия в элитном дивизионе. Да и в принципе отобрать очки на выезде у "Локомотива" очень непросто: с начала марта такое удавалось только "Крыльям Советов", "Зениту" и ЦСКА.

"Железнодорожники" сейчас в хорошей форме. На неделе команда в восьмой раз в истории завоевала Кубок России, одолев в финале "Урал" (1:0). Что интересно - главный тренер московского клуба Юрий Семин после матча отметил: встреча с "Уфой" будет важнее решающего поединка Кубка.

- Сегодня была хорошая игра. Ребята выдержали давление соперника во втором тайме и справились с волнением. Хватит ли нам эмоций в воскресенье? Увидим. Но мы будем серьезно готовиться к "Уфе". Этот матч будет еще более важен, чем финал Кубка, - подчеркнул Семин.

Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС
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К слову, Юрий Павлович выполнил условия автоматического продления контракта с "Локомотивом". Соглашение со специалистом было подписано весной 2018 года по схеме "1+1". В случае попадания в топ-5 Премьер-лиги и выхода в финал Кубка России договор с Семиным должен быть продлен. Все логично: с момента возвращения Палыча на пост главного тренера "красно-зеленых" команда выиграла три трофея: один раз она стала чемпионом страны, дважды - обладателем Кубка. Очень достойные результаты для клуба, который совсем недавно сотрясали скандалы.

Что важно - благодаря победе "Локомотива" в Кубке путевку в Лигу Европы получил "Арсенал". При этом туляки стартуют в турнире со второго раунда квалификации. Для выхода в основную сетку соревнований "оружейникам" нужно будет пройти три этапа.
В битве за прямое попадание в группу Лиги Европы сойдутся "Спартак" и ЦСКА. В воскресенье спартаковцы, опережающие армейцев на одно очко, отправятся в гости к "Оренбургу", а "красно-синие" примут "Крылья Советов". Команда, занявшая пятую строчку, стартует в Лиге Европы с третьего (предпоследнего) квалификационного раунда. При равенстве очков ЦСКА обойдет конкурента за счет личных встреч.

Что касается переходных матчей за право участия в Премьер-лиге, то в них примут участие "Крылья Советов" и "Уфа". Самарская команда сейчас идет на 13-м месте, уфимцы - строчкой ниже. Если все так и останется, то "Крылышки" встретятся с четвертым клубом первого дивизиона, а команда Вадима Евсеева сыграет с "Томью".

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