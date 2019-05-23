Mail.ru Group усилила безопасность браузера Atom

Mail.ru Group внедрила в браузер Atom технологию Kaspersky Online File Reputation, которая проверяет файлы, скачиваемые из сети, на безопасность, и не влияет при этом на скорость загрузки.

Технология Kaspersky Online File Reputation предоставляет сведения о репутации файла - является ли он вредоносным или потенциально опасным. Информация поступает пользователю, который принимает решение, удалить документ или нет.

"На этапе создания браузера Atom мы делали основной упор на безопасность и приватность пользователей, а технология “Лаборатории Касперского” усилила систему защиты от киберугроз", - отметила Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group.

"Объединение наших усилий даст пользователям возможность более эффективно противостоять рискам, связанным с работой в сети, поскольку наши технологии позволяют быстро и качественно проверять поток входящих данных на предмет наличия угроз информационной безопасности", - сказал Сергей Земков, управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и СНГ.

Браузер Atom запущен в феврале 2019 года. Благодаря специальной панели пользователь может быстро проверить, какие важные разрешения выданы конкретному сайту и изменить эти настройки для конкретного ресурса или для всего интернета. Также большое внимание уделено настройкам приватности. Так, например, пользователи могут запретить доступ к камере или микрофону, блокировать раздражающую рекламу или уведомления сайтов, а для отдельных сайтов можно выбрать настройку "всегда открывать в режиме инкогнито" или полностью запретить запись истории для браузера.