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23.05.2019 16:38
Рубрика: Власть

Матвиенко назвала обоснованным роспуск Верховной рады

Текст: Галина Мисливская

Украинский народ проголосовал на президентских выборах за перемены, поэтому решение нового главы государства Владимира Зеленского распустить парламент обоснованно, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

При этом она не стала оценивать законность указа Зеленского о роспуске Верховной рады. "Не знаю, с нарушением закона или нет, это пусть решают в Украине, но это решение, на мой взгляд, оправдано, потому что, проголосовав за него, люди проголосовали за изменения, за перемены, за новую власть, за новые лица", - приводит ТАСС слова Матвиенко.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Что касается нынешнего состава украинского парламента, то его председателя Андрея Парубия сенатор назвала "нерукопожатным человеком", поскольку он активно участвовал в госперевороте на Украине.

Впрочем, продолжила она, сейчас неправильно комментировать состояние украинской политики, поскольку новый президент Владимир Зеленский возглавляет страну всего четыре дня. "Судить надо по делам, посмотрим, какими будут эти дела", - подчеркнула глава Совфеда.

Валентина Матвиенко также заявила, что Россия заинтересована в нормализации отношений с Украиной и готова к диалогу, в том числе и по линии парламента, однако этот диалог должен быть "серьезным, содержательным и взаимоуважительным", иные условия для России неприемлемы.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Украины
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