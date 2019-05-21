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21.05.2019 19:30
Рубрика: В мире

Зеленский подписал указ о роспуске Рады и проведении досрочных выборов

Текст: Игорь Дунаевский
Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов 21 июля 2019 года. Документ размещен во вторник на сайте главы государства и вступит в силу в день его опубликования в правительственном издании "Правительственный курьер" или парламентском "Голосе Украины".
Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

В нем отмечается, что решение принято на основании положений конституции страны, согласно которым президент имеет право распустить парламент в том случае, если там в течение 30 дней не будет сформирована правящая коалиция. Напомним, такое положение дел в Верховной раде сложилось еще в 2016 году, когда правящая коалиция распалась из-за противоречий между президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Ранее во вторник Зеленский провел встречу с лидерами парламентских фракций, на которой сообщил, что этот повод является скорее формальным, а истинная причина в низком уровне доверия украинцев к избранникам народа. По его словам, парламенту доверяет не более 4 процентов населения страны, что является "неудовлетворительной оценкой".

Согласно конституции, новые выборы должны состояться в течение 60 дней со дня опубликования решения о досрочном роспуске Верховной рады.

В мире экс-СССР Украина
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