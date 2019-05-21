Зеленский раскрыл истинную причину роспуска Верховной рады

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принял решение о роспуске Верховной рады из-за недоверия украинцев к избранникам народа. Как отмечается в пресс-релизе на сайте главы государства, такую аргументацию он озвучил на встрече с лидерами парламентских фракций.

Зеленский сообщил депутатам, что, по исследованиям социологов, Верховной раде доверяют всего 4 процента украинцев. Такой рейтинг он назвал "неудовлетворительной оценкой" и главным аргументом для роспуска. Кроме того, формально с 2016 года украинский парламент действует без правящей коалиции, что, по словам Зеленского, дает ему юридическое обоснование для роспуска.

Досрочные выборы в Верховную раду могут состояться 21 или 28 июля 2019 года.