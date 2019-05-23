Медик рассказала, как распознать аллергию

Как отличить поллиноз, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений, от простуды. И как лечить сезонную аллергию. Об этом рассказала заведующая отделом гигиены детей и подростков Федерального центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения, кандидат медицинских наук Светлана Валина, сообщает сайт "aif.ru".

Поллиноз может проявиться весной, летом и осенью. В апреле-мае аллергики реагируют на цветение березы, ольхи, клена, орешника, в июне-июле - злаковых трав, в августе-сентябре - сорных трав.

"Пик заболеваемости поллинозом приходится на довольно широкую возрастную группу - от 10 до 40 лет, - заявила Валина. - У тех, кто младше и старше, сезонная аллергия встречается реже. И все же мы уже регистрируем отдельные случаи поллиноза у четырехлетних детей. Это связано с ухудшением экологической обстановки, загрязнением воздуха химическими веществами. Он повышают аллергенность пыльцы, увеличивают цикл ее жизнеспособности, повышают восприимчивость дыхательных путей к аллергенам".

Валина отмечает, что поллиноз легко перепутать с простудой, однако есть признаки, которые могут помочь отличить заболевания друг от друга. В 95% случаев сезонная аллергия проявляется одинаково: для нее характерны покраснения и резь в глазах, отек век, слезотечение, зуд неба и в ушах, першение в горле, кашель, чихание несколько раз подряд, заложенность носа, водянистое, бесцветное отделяемое из носа. И это на фоне отсутствия повышенной температуры тела. При поллинозе возможно обострение атопического дерматита, бронхиальной астмы, крапивница, отек Квинке.

В случае возникновения таких симптомов необходимо обратиться к аллергологу. Врач назначит специальные анализы, которые помогут понять природу заболевания и выявить аллергены, на которые реагирует конкретный организм.

"Весной и летом, когда все цветет, берут кровь на анализ для определения аллергенспецифических иммуноглобулинов. Это помогает выявить активный аллерген. Есть и другой метод - кожные пробы, но их делают вне сезона цветения, зимой или поздней осенью. Когда понятен аллерген, назначают лечение. Оно всегда включает противоспалительные, антигистаминные, сосудосуживающие препараты, сорбенты. Те, кто знает про свой диагноз, готовятся заранее, начиная лечение еще зимой", - поведала Валина.

Облегчить состояние при поллинозе могут некоторые неспецифические меры профилактики. Концентрация пыльцы особенно высока утром и в сухую, ветреную погоду. По этой причине в данный период рано утром не стоит выходить из дома. На улице необходимо носить солнцезащитные очки и головной убор, а после прогулки принимать душ и менять одежду; также надо регулярно делать влажную уборку дома.

Медик посоветовала "позаботиться и о правильном питании, так как существует такое явление, как перекрестная аллергия", а "употребление некоторых овощей, фруктов, круп может усилить ее проявления".

"В зависимости от того, когда у вас проявляется аллергическая реакция, стоит отказаться от некоторых продуктов. Если в апреле-мае, то лучше исключить из рациона яблоки, сырую морковь, косточковые (вишню, черешню, персики и так далее), пасленовые (помидоры, картофель). В июне-июле - ограничить употребление хлебобулочных изделий, отрубей, круп, пива, кваса, заменителей кофе, колбасных изделий. В августе-сентябре - бахчевых (дынь, арбузов), кабачков, баклажанов, семечек подсолнечника, халвы, цитрусовых, меда, а из алкогольных напитков - вермута", - подчеркнула Валина.